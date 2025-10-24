Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λιθουανία, εξαιτίας μετεωρολογικών αερόστατων που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από τη Λευκορωσία, την Παρασκευή το βράδυ, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και Κάουνας.

Το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η κυκλοφορία στα δύο αεροδρόμια ανεστάλη μέχρι αργά το βράδυ, λόγω «δεκάδων μπαλονιών» που είχαν εντοπιστεί στα ραντάρ.

Υπενθυμίζεται ότι, το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε και στις 5 Οκτωβρίου, όταν αερόστατα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας μεταφέροντας λαθραία τσιγάρα από τη Λευκορωσία, δήλωσαν οι Αρχές.

Lithuania just has closed its border with Belarus after balloons from Belarus entered Lithuania — with cigarette contraband.



🚬 The tobacco industry is run by Lukashenka’s regime and his family cronies.

A clear act of pressure and provocation pic.twitter.com/FrqBpULsPo — Franak Viačorka (@franakviacorka) October 24, 2025

Να σημειωθεί ότι, η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε την Τετάρτη (22/10) ότι η χώρα θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία εάν εισέλθουν ξανά μπαλόνια λαθρεμπόρων από τη γειτονική χώρα.

cnn.gr