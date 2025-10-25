Η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης, η οποία διετέλεσε βασίλισσα για περισσότερα από 60 χρόνια, πέθανε στις 24 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 93 ετών. Η Σιρίκιτ θεωρούνταν μία από τις πιο σεβαστές και αγαπητές προσωπικότητες της χώρας, με το έθνος να εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

Η Σιρίκιτ, που γεννήθηκε το 1932 στην Μπανγκόκ, παντρεύτηκε τον βασιλιά Πουμιπόλ Αδουγιαντέτ το 1950 και αποτέλεσε για πολλά χρόνια την αδιαμφισβήτητη σύμβολο της χώρας.

Ο αείμνηστος βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Πουμιπόλ Αδουγιαντέτ, δεξιά, και η τότε βασίλισσα Σιρίκιτ παρακολουθούν την ετήσια στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό των 79ων γενεθλίων του βασιλιά στη Μπανγκόκ, στις 2 Δεκεμβρίου 2006.

Με τη δράση της σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, υπήρξε ηγέτιδα της χώρας σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ταϊλανδέζικης κληρονομιάς.

Ιδρύοντας το Ίδρυμα SUPPORT, η Σιρίκιτ προσέφερε στήριξη στις αγροτικές κοινότητες και προώθησε την ταϊλανδέζικη τέχνη του μεταξιού.

HM Queen Sirikit, The Queen Mother, passed away on October 24 at 9:21 p.m. from sepsis.



HM the King has proclaimed a one-year mourning period for members of the royal family and the royal household.#Thailand pic.twitter.com/uDQHCU0Oxa — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 24, 2025

Ο θάνατος και η εθνική θλίψη στην Ταϊλάνδη

Ο θάνατος της Σιρίκιτ έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον λαό της Ταϊλάνδης, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Anutin Charnvirakul, να ακυρώνει τις συμμετοχές του σε διεθνείς συναντήσεις ως ένδειξη σεβασμού.

Από το 2012 και έπειτα, η Σιρίκιτ είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημόσια ζωή λόγω προβλημάτων υγείας, ενώ τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της είχε επιδεινωθεί σοβαρά.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης – Η ζωή και η κληρονομιά της

Δύο Ταϊλανδοί πολίτες στη Μπανγκόκ κρατούν πορτραίτο της βασιλομήτορος Σιρίκιτ.

The Government House has lowered their flags to half-mast this morning and ministers and civil servants are seen wearing black, following the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.



Meanwhile, Prime Minister Anutin Charnvirakul will lead a cabinet meeting at 10am… pic.twitter.com/f5RXdezNSD — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) October 25, 2025

Η κηδεία και η εθνική περίοδος πένθους

Η κηδεία της Σιρίκιτ θα πραγματοποιηθεί με τις ύψιστες τιμές, ενώ η Ταϊλάνδη έχει κηρύξει ετήσια περίοδο εθνικού πένθους για να τιμήσει τη μνήμη της.

Η εικόνα της Σιρίκιτ παραμένει σε δημόσιους χώρους και σπίτια σε όλη τη χώρα, και οι κάτοικοι καλούνται να την αποχαιρετήσουν με σεβασμό.

protothema.gr