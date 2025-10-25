Η Κάθριν Κόνολι, βουλευτής που υποστηρίχθηκε από την Αριστερά στην Ιρλανδία, αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της χώρας, καθώς μέλη των κυβερνώντων κομμάτων παραδέχθηκαν την ήττα τους.

Οι πρώτες πληροφορίες από την καταμέτρηση των ψήφων, που ξεκίνησε στις 11:00 (ώρα Κύπρου), δείχνουν ευρύ προβάδισμα για την 68χρονη Κόνολι, η οποία κατέβηκε στις εκλογές ως ανεξάρτητη υποψήφια.

Η Χέδερ Χάμφρις, από το κεντροδεξιό κόμμα Φίνε Γκάελ, ήταν η μοναδική άλλη υποψήφια. Ο υποψήφιος του Φιάνα Φέιλ, Τζιμ Γκάβιν, απέσυρε την υποψηφιότητά του μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές, τυπικά όμως το όνομά του εμφανιζόταν στα ψηφοδέλτια.

Ανεπίσημα αλλά θεωρούμενα αξιόπιστα αποτελέσματα δίνουν στην Κόνολι το 64% με καταμετρημένα τα δύο τρίτα των ψήφων. Το ποσοστό της Χάμφρις είναι γύρω στο 29% και του Γκάβιν 7%, αναφέρει ο Guardian.

Η συμμετοχή ήταν χαμηλή, μόλις στο 40% για 3,6 εκατ. ψηφοφόρους, ενώ τα άκυρα είναι στο ιστορικό υψηλό του 13%, γεγονός που αντανακλά την απογοήτευση από τις περιορισμένες επιλογές, προσθέτει η βρετανική εφημερίδα.

«Η Κάθριν θα είναι πρόεδρος όλων μας και θα είναι η πρόεδρός μου. Αληθινά θα ήθελα να της ευχηθώ όλα τα πολύ καλύτερα», είπε η Χάμφρις.

Η Κόνολι, πρώην κλινική ψυχολόγος και δικηγόρος, εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2016 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της ιρλανδικής Κάτω Βουλής.

Είναι πρόσωπο που ασκεί επί μακρόν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συντριπτικά φιλοευρωπαϊκή Ιρλανδία.

Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό, και οι κάτοχοί του σπάνια χρησιμοποιούν τις εξουσίες τους για να ελέγξουν τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.



protothema.gr