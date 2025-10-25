Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια πάρτι, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 11.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το συμβάν εκτυλίχθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε μια αγροτική περιοχή έξω από το Μάξτον.

«Προς το παρόν δεν απειλείται η κοινότητά μας, καθώς φαίνεται να πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό» αναφέρει η ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, όπως μεταδίδει το CBS News.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, περισσότεροι από 150 άνθρωποι εγκατέλειψαν το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

