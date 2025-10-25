Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε το Σάββατο ότι ο κυριότερος στρατηγικός στόχος στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον η αποστρατιωτικοποίησή της, μέσω της καταστροφής των τούνελ της Χαμάς και του αφοπλισμού της οργάνωσης.



Ο ίδιος παραδέχτηκε επίσης ότι το 60% των τούνελ παραμένει άθικτο.

Όπως πρόσθεσε ο υπουργός «η πιο επείγουσα ηθική αποστολή είναι, φυσικά, η επιστροφή όλων των πεσόντων ομήρων στην πατρίδα τους. Θα κάνουμε τα πάντα για να εκπληρώσουμε αυτή την ιερή και σημαντική αποστολή».

Ο ισραηλινός στρατός, όπως σημειώνουν οι Times of Israel, έχει υποστηρίξει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε εστιάσει στις σήραγγες που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για τις επιθέσεις, αλλά και εκείνες που χρησιμοποιούνταν ως κέντρα διοίκησης ή για την κατασκευή όπλων. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των σηράγγων έχει καταστραφεί.

Ωστόσο, παραμένουν άθικτες οι πολυάριθμες σήραγγες που χρησιμοποιεί η Χαμάς για να μετακινείται στη Λωρίδα, ειδικά σε περιοχές όπου οι χερσαίες δυνάμεις δεν έδρασαν ποτέ.

Ο Κατς λέει ότι έδωσε εντολή στον IDF «να θέσει ως κεντρικό στόχο τώρα την καταστροφή των τούνελ» στις περιοχές της Λωρίδας που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

