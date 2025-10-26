Μια μητέρα και ένας οδηγός λεωφορείου στη Μινεσότα προχώρησαν σε σωτήρια επέμβαση, καταφέρνοντας να απομακρύνουν 22 παιδιά από σχολικό λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα εισόδου κατοικίας και δείχνει τη μητέρα, Κάρι Θορπ, να βγαίνει από το σπίτι της στο Μπέθελ της Μινεσότα για να παραλάβει τη 6χρονη κόρη της από το λεωφορείο. Σύμφωνα με το βίντεο, αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσε να βοηθήσει.

«Μόλις βγήκα από την πόρτα παρατήρησα την πρώτη φλόγα ακριβώς πάνω από το λάστιχο και αμέσως φώναξα: “φωτιά”». Ειδοποίησε τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου, τον Ρικ Γκράτον, και μαζί προσπάθησαν να βγάλουν και τα 22 παιδιά από το σχολικό λεωφορείο και να τα μεταφέρουν με ασφάλεια μπροστά στο σπίτι της. Στο βίντεο, τα παιδιά φαίνονται να βγαίνουν τρέχοντας από το λεωφορείο, το οποίο δευτερόλεπτο με το δευτερόλεπτο κυρίευαν οι φλόγες.

«Ήθελα απλώς να τους απομακρύνω όσο πιο γρήγορα μπορούσα, επειδή δεν ήξερα τι θα συνέβαινε και δεν ήξερα πόσο γρήγορα θα εξελισσόταν αυτή η φωτιά, αν θα εκρήγνυτο εκείνη τη στιγμή ή κάτι τέτοιο», δήλωσε η Θορπ στο αμερικανικό μέσοInside Edition.

