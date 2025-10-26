Το Μόναχο θα επιδιώξει να είναι υποψήφιο για τη διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044, σύμφωνα με την απόφαση των δημοτών της πόλης σε δημοψήφισμα που διεξήχθη την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ, το 63% των ψηφισάντων τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης των Αγώνων.

Η συμμετοχή έφθασε στο επίπεδο-ρεκόρ για δημοψήφισμα του 40% και το αποτέλεσμα θεωρείται νομικά δεσμευτικό για τον δήμο.

Τελικά η Γερμανική Ομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων είναι αυτή που θα αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 2026 ποια υποψηφιότητα θα προταθεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Εκτός από το Μόναχο, ενδιαφέρον έχουν ήδη εκφράσει το Βερολίνο, το Αμβούργο και η περιοχή Ρήνου – Ρουρ με την Κολωνία ως πιθανότερη έδρα.

Σε διεθνές επίπεδο, μέχρι τώρα έχει υποβάλει επίσημη αίτηση το Κατάρ για την Ντόχα και ενδιαφέρον έχει εκφράσει η Ινδία, η οποία θεωρείται, σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, το ισχυρότερο φαβορί.

Αντιθέτως πιστεύεται ότι έχουν περιοριστεί οι πιθανότητες της Ινδονησίας, μετά την άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει βίζα σε ισραηλινούς αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

Στις πόλεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της διοργάνωσης συγκαταλέγονται ακόμη η Μαδρίτη, η Κωνσταντινούπολη και το Κέιπ Τάουν.

