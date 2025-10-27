Η νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει τους διπλωματικούς δεσμούς της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποδεχόμενη τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερα φιλικό κλίμα κατά την άφιξή του στο Τόκιο.

Ο Τραμπ αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Αυτοκράτορα Ναρουχίτο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του. Για την ασφάλεια της επίσκεψης έχουν επιστρατευθεί περίπου 18.000 αστυνομικοί, γεγονός που αποτυπώνει το αυξημένο επίπεδο μέτρων προστασίας.

Με επίδειξη αμερικάνικων pick-up trucks επίσκεψη Τραμπ

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών (τα γνωστά pick-up trucks), μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.

Το NHK μετέδωσε ότι τα φορτηγά πρόκειται να παραταθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η σύνοδος κορυφής με τη νέα υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Η Τακαΐτσι θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από την στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ