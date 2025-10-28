Δραματικό τέλος είχε καταδίωξη που θύμισε ταινία του Χόλιγουντ σε αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες, με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, να γκρεμίζει αναβάτη μηχανής ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει συνάδελφό του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ η μηχανή έτρεχε έως και με 270χλμ/ώρα

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz October 27, 2025

Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικοί σταθμοί, η σύγκρουση ακινητοποίησης σημειώθηκε ενώ ο αναβάτης της μηχανής είχε αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του για να φτιάξει ένα σακίδιο που είχε μαζί του.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο αναβάτης να πεταχτεί στον αέρα και να προσγειωθεί με την πλάτη γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να προσγειωθεί η μηχανή στο κεφάλι του

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μηχανή οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που – σύμφωνα με την τοπική αστυνομία – πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».

Η καταδίωξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα, ξεκίνησε αφού οι αρχές ενημερώθηκαν για άνδρα που απειλούσε γυναίκα με όπλο. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, μια 2χρονη κόρη, τη μητέρα του και τέσσερα αδέλφια.

Protothema.gr