Οι ΗΠΑ με εντολή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προέβησαν χθες Δευτέρα (27/10) σε τρεις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον τεσσάρων σκαφών σκοτώνοντας 14 ανθρώπους, τους οποίους χαρακτήρισε «ναρκωτρομοκράτες» και κατηγόρησε πως διακινούσαν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανάρτηση σήμερα (28/10) στο Χ του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέσγκεθ.

Σχετικά με την επίθεση ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι «συνολικά 14 ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών επιθέσεων, με έναν επιζώντα. Όλες οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα χωρίς να υποστούν ζημιά οι αμερικανικές δυνάμεις».

Ενώ για τον επιζώντα ανέφερε πως οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

«Το Υπουργείο έχει περάσει πάνω από ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες. Τώρα, υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκωτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ Κάιντα και θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Θα τους εντοπίσουμε, θα τους συνδέσουμε σε δίκτυο και, στη συνέχεια, θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε», τόνισε ο Χέσγκεθ στην ανάρτησή του.

«Χθες, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε τρεις θανατηφόρες κινητικές επιθέσεις εναντίον τεσσάρων σκαφών που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη Οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως Τρομοκρατικές (DTO) και διακινούσαν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Τα τέσσερα σκάφη ήταν γνωστά στις μυστικές υπηρεσίες μας, διέρχονταν από γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικά.

Οκτώ άνδρες ναρκωτρομοκράτες βρίσκονταν στα σκάφη κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης. Τέσσερις άνδρες ναρκωτρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης. Τρεις άνδρες ναρκωτρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της τρίτης επίθεσης.

Συνολικά 14 ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών επιθέσεων, με έναν επιζώντα. Όλες οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα χωρίς να υποστούν ζημιά οι αμερικανικές δυνάμεις.

Όσον αφορά τον επιζώντα, το USSOUTHCOM ξεκίνησε αμέσως τα τυπικά πρωτόκολλα Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Οι μεξικανικές αρχές SAR δέχτηκαν την υπόθεση και ανέλαβαν την ευθύνη για τον συντονισμό της διάσωσης.

Το Υπουργείο έχει περάσει πάνω από ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες. Τώρα, υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκωτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ Κάιντα και θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Θα τους εντοπίσουμε, θα τους συνδέσουμε σε δίκτυο και, στη συνέχεια, θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε».

