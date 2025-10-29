Σε νέα ένταση οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ – Χαμάς, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, δείχνει μαχητές της Χαμάς να “στήνουν” ψεύτικη ανακάλυψη λειψάνων προκειμένου να τα παρουσιάσουν στον Ερυθρό Σταυρό.

Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα, με αφορμή επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, γεγονός που θέτει εκ νέου σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Εκτός από την επίθεση αυτή, οι Ισραηλινοί δηλώνουν οργισμένοι και για τη στάση της Χαμάς όσον αφορά τα λείψανα νεκρών ομήρων που δεν έχουν παραδοθεί κατηγορώντας την για στημένες «ανακαλύψεις».

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από drone στο οποίο υποστηρίζει ότι εμφανίζονται άνδρες της Χαμάς να βγάζουν μια σορό από κτήριο και να την σκεπάζουν με χώμα σε άλλο σημείο με στόχο να πείσουν τον Ερυθρό Σταυρό ότι «ανακάλυψαν» μια σορό.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Σύμφωνα με το Ισραήλ το βίντεο καταγράφηκε τη Δευτέρα λίγες ώρες πριν η Χαμάς να παραδώσει λείψανα νεκρού Ισραηλινού ομήρου τα οποία, όμως, αποδείχθηκε ότι δεν ανήκαν σε αυτόν.

Στα πλάνα φαίνονται δύο άνδρες να μεταφέρουν τη σκεπασμένη με λευκό σεντόνι σορό σε έναν λάκκο, να την σκεπάζουν με χώμα με έναν εκσκαφέα και στη συνέχεια να καλούν έναν φωτογράφο για να «επιβεβαιώσουν» την αλήθεια των ισχυρισμών τους.

Όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ τα λείψανα που παραδόθηκαν την Τρίτη ήταν του ομήρου Οφίρ Τζαρφάτι, ενός 27χρονου Ισραηλινού που είχε σκοτωθεί στο φεστιβάλ μουσικής Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά τμήματα της σορού του είχαν ανακαλυφθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τον Δεκέμβριο του 2023.

