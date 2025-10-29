Κάμερα κατέγραψε την στιγμή που επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε στις 6:57 το πρωί στην συνοικία Μεβλάνα.

Δείτε το βίντεο από την στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Όπως μπορεί να δει κανείς, το κτίριο φαίνεται να γέρνει και μέσα σε δευτερόλεπτα να καταρρέει για άγνωστη προς στιγμή αιτία, με έναν κάτοικο που περπατούσε εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο να γλυτώνει παρά τρίχα.

Η πολυκατοικία (επάνω αριστερά) έχει πάρει κλίση

Το πλάνο δείχνει το κτίριο να καταρρέει γρήγορα, να σπάνε καλώδια ηλεκτροδότησης και ένα μαύρο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στην περιοχή.

🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Πενταμελής οικογένεια κάτω από τα ερείπια – Δύο παιδιά νεκρά, ανασύρθηκε ζωντανή μία 18χρονη

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, μία πενταμελή οικογένεια – η οποία διέμενε στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, εγκλωβίστηκε στα ερείπια. Τα σωστικά συνεργεία και η πυροσβεστική ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες εντοπισμού και ανάσυρσης.

Μετά από πολύωρες προσπάθειες και σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, ανασύρθηκε νεκρό ένα 12χρονο αγόρι, η 14χρονη αδερφή του, ενώ λίγο αργότερα τα συνεργεία κατάφεραν να βγάλουν ζωντανή την 18χρονη κόρη.

Τα τρία παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν όλα στο ίδιο δωμάτιο ενώ οι γονείς τους σε άλλο, με τον υπουργό Εσωτερικών να αναφέρει σε δήλωσή του ότι γίνονται πλέον προσπάθειες για τον εντοπισμό τους και πως – προς το παρόν – δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Iefimerida.gr