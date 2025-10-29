Ρωσικό αεροσκάφος εκτελούσε αναγνωριστική αποστολή σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική χωρίς να έχει κατατεθεί σχέδιο πτήσης, με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο και το αναχαίτισαν Πολωνικά αεροσκάφη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του πολωνικού στρατού.

Οι χώρες στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές εισβολές στον εναέριο χώρο από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος Il-20 που εκτελούσε αναγνωριστική αποστολή σε διεθνή εναέριο χώρο, χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο. Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο», δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης του πολωνικού στρατού, δήλωσε στον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVN24 ότι το περιστατικό έδειξε ότι η Πολωνία ήταν «σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι ο εναέριος χώρος μας δεν θα παραβιαστεί».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άλεξους Γκρίνκεβιτς, στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία φαίνεται να έχει αποθαρρυνθεί από την αυστηρή αντίδραση του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα σε εισβολές στον πολωνικό και εσθονικό εναέριο χώρο, αλλά ότι η Μόσχα αναμένεται να συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια.

