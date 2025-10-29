Σομαλός μετανάστης μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 37χρονο πατέρα τριών παιδιών εντός τράπεζας στο Ντέρμπι της Βρετανίας. Η αίτηση ασύλου του 47χρονου είχε απορριφθεί από τις βρετανικές αρχές, με τον ίδιο να προειδοποιεί πως θα σκότωνε 500 ανθρώπους.

Ο Χάιμπε Αμπντιραχμάν Νουρ ομολόγησε την ενοχή του για το αποτρόπαιο έγκλημα ενώ στην Daily Mail δημοσιεύτηκε βίντεο με τον ίδιο ήρεμο πριν και μετά το φονικό. Ο Γκουρβίντερ Σινγκ Τζοχάλ, ήταν πατέρας τριών παιδιών ηλικίας 5, 3, και 1 έτους ενώ είχε στην ιδιοκτησία του επιχειρήσεις.

Ο Σομαλός οδηγήθηκε σε δίκη με τον δικαστή να χαρακτηρίζει τη δολοφονία «βάρβαρη και σκληρή» και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο τα 25 χρόνια. Ο Τζοχάλ «δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να κάνει ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα για να πληρώσει το προσωπικό του», σύμφωνα με τον δικαστή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι ο Νουρ ήταν γνωστός στις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία και τη Γερμανία για διάφορα αδικήματα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης. Στο περιστατικό που συνέβη πριν από σχεδόν ένα χρόνο, ακούστηκε να φωνάζει «γ.. τους Άγγλους» και «λευκοί ρατσιστές μ…».

Λέγεται επίσης ότι χτύπησε με το κεφάλι έναν εργάτη οικοδομών, αλλά δεν ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον του. Τον Μάιο του 2023, ο Νουρ είχε επίσης καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκιση με αναστολή για ληστεία, επίθεση με πρόκληση σωματικής βλάβης και αντίσταση σε δημόσιο λειτουργό.

«Θα σκότωνε 500 άτομα»

Και λίγες ώρες πριν σκοτώσει τον Τζοχάλ είχε καλέσει μια φιλανθρωπική οργάνωση που ονομάζεται Migrant Help, αφού είχε πιει βότκα και μπύρα, όπου τον άκουσαν να διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο τον είχαν αντιμετωπίσει οι Αρχές. Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής κλήσης, το δικαστήριο άκουσε τον δολοφόνο να λέει στην φιλανθρωπική οργάνωση «ότι θα πήγαινε σε 500 άτομα και θα τους σκότωνε και μετά από αυτό, θα αυτοκτονούσε».

«Ο κατηγορούμενος είπε ότι το έκανε αυτό επειδή δεν είχε κανένα από τα δικαιώματά του στο Ηνωμένο Βασίλειο – δεν είχε το δικαίωμα να παραμείνει, δεν του επιτρεπόταν να εργαστεί παρά τις δεξιότητές του, αναγκάστηκε να χάσει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του επειδή τον κρατούσαν σε μια φυλακή ανοιχτού τύπου», δήλωσε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας.

