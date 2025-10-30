Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει το Κονέκτικατ των ΗΠΑ, όταν ένας 20χρονος Σεμπάστιαν Βαν Στόκουμ, χτύπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του με σφυρί, μέσα στο πολυτελές οικογενειακό τους σπίτι, αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 20χρονος, συνελήφθη στις 24 Οκτωβρίου στην πόλη Νιου Κέινεν, περίπου 16 χιλιόμετρα έξω από το Στάμφορντ, αφού ομολόγησε ο ίδιος ότι σκότωσε τη μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς, 55 ετών, χρησιμοποιώντας «τα χέρια του, ένα μαχαίρι και ένα σφυρί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 10:40 το βράδυ, οι Αρχές έλαβαν κλήση για έναν άνδρα που έτρεχε προς το δάσος πίσω από το σπίτι φωνάζοντας «μαμά», ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος τηλεφώνησε στο 911 δηλώνοντας ότι «σκότωσε τη μητέρα του».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 20χρονος άνοιξε την πόρτα με τα ρούχα, το πρόσωπο και τα χέρια του καλυμμένα με αίμα και συνελήφθη αμέσως.

Στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκε η μητέρα του με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ραγισμένο κρανίο, ενώ δίπλα της βρέθηκε ένα σφυρί καλυμμένο με αίμα, γράφει η nypost.

Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου. Στην είσοδο του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη λίμνη αίματος, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

Ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Το έκανα. Πήρα τη ζωή της μητέρας μου», προσθέτοντας ότι δεν ήταν σε καλή ψυχική κατάσταση.

«Ιδιαίτερα βίαιη δολοφονία»

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, η αιτία θανάτου της 55χρονης είναι πολλαπλά τραύματα από αμβλύ όργανο στο κεφάλι, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία.

Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο του Στάμφορντ, ο εισαγγελέας Πολ Φερέντσεκ μίλησε για «ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα».

«Το θύμα βρέθηκε χτυπημένο μέχρι θανάτου, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», δήλωσε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Φίλιπ Ράσελ, περιέγραψε την υπόθεση ως «σοκαριστική» και ζήτησε να μη βιαστούν όλοι να βγάλουν συμπεράσματα. «Πρόκειται για μια τραγωδία. Κανείς δεν μπορούσε να την προβλέψει», ανέφερε.

Ο Βαν Στόκουμ κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

Το προφίλ του δράστη

Ο 20χρονος αποφοίτησε πέρυσι από το λύκειο του Νιου Κέινεν και, σύμφωνα με συμμαθητές του, ήταν «κοινωνικά απομονωμένος». Μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν η οικογένεια εγκατασταθεί στο Κονέκτικατ.

Η μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς εργαζόταν ως έμπορος πολυτελών αντικειμένων αντίκας. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και είχε εργαστεί για μικρό διάστημα στη βιομηχανία του κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.

Ο πατέρας του, Ντερκ Βαν Στόκουμ, γνωστός εστιάτορας της περιοχής, βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα αλλά δεν προέβη σε δηλώσεις.

Ο θείος του δράστη, Ντέιβιντ Γουίλιαμς, δήλωσε στην εφημερίδα Stamford Advocate ότι ο Σεμπάστιαν είχε περάσει ένα διάστημα στη Βιρτζίνια με τη γιαγιά του, αλλά «δεν τα κατάφερε να προσαρμοστεί».

Εάν κριθεί ένοχος, ο Βαν Στόκουμ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 25 ετών για ανθρωποκτονία.

Protothema.gr