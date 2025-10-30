Οργή και αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει έναν άγνωστο άνδρα να κυνηγάει ένα παιδί σε δρόμο στα Άδανα.

Σύμφωνα με τη Milliyet, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεϊχάν. Ένας άγνωστος άνδρας, για άγνωστο λόγο, άρχισε να κυνηγάει ένα αγόρι περίπου 7 ετών με το οποίο είχε διαπληκτιστεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί ανέβηκε τις σκάλες στην είσοδο ενός σπιτιού και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ο άνδρας που το κυνηγούσε έπιασε το παιδί από τον αστράγαλο, το χτύπησε στο κεφάλι και το πέταξε στο έδαφος από ύψος 1,5 μέτρου.

Το παιδί έμεινε ακίνητο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, ενώ ο ύποπτος έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.

💥 Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı.



🎥 Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/AnhJJsnTvO — milliyet.com.tr (@milliyet) October 30, 2025

Μετά από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, η Aστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.

