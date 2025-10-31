Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα στην Καραϊβική, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 49, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε Τζαμάικα και Αϊτή.

Ο Μελίσσα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα, ισοπεδώνοντας οικισμούς, καταστρέφοντας υποδομές και αφήνοντας ολόκληρες περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αρχές κάνουν λόγο για τεράστιες ζημιές σε σπίτια, δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Παρά την εξασθένησή του, το φαινόμενο εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική, κατευθυνόμενο προς τα ανοιχτά των Βερμούδων. Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς στέγη και βασικές προμήθειες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι, παρότι ο τυφώνας έχει εξασθενήσει, τα επόμενα 24ωρα ενδέχεται να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε τμήματα της Καραϊβικής, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση.

Στην Αϊτή, όπως αναφέρει ο Guardian ο αριθμός των θυμάτων έχει ανέλθει στους 30, με άλλους 20 αγνοούμενους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Επιπλέον, 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. «Είναι μια θλιβερή στιγμή για τη χώρα», δήλωσε ο Λοράν Σεν-Σιρ, επικεφαλής του μεταβατικού προεδρικού συμβουλίου του νησιού.

Drone footage reveals the devastation in Lacovia, Jamaica, where Hurricane Melissa left homes in ruins, roads underwater, and power knocked out across the region. pic.twitter.com/7DSweEQbR5 — AccuWeather (@accuweather) October 30, 2025

Στην Τζαμάικα, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 19, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως ανέφερε η υπουργός Πληροφοριών Ντάνα Μόρις Ντίξον.

Τυφώνας Μελίσσα: Σε επιφυλακή οι Βερμούδες

Στις Βερμούδες, τροπικές συνθήκες επικρατούσαν το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ο τυφώνας κινούνταν δυτικά του νησιού, με μέγιστους ανέμους 155 χλμ./ώρα, κατευθυνόμενος βορειοανατολικά με ταχύτητα 61 χλμ./ώρα. Παρά την εξασθένησή της, η Μελίσσα εξακολουθεί να διατηρεί ανέμους 165 χλμ./ώρα, παραμένοντας τυφώνας κατηγορίας 2.

Οι κάτοικοι παρέμειναν ψύχραιμοι, καθώς αναμενόταν ότι η καταιγίδα θα περνούσε σε σχετική απόσταση. Οι αρχές έκλεισαν τη γέφυρα του νησιού και ανακοίνωσαν ότι σχολεία και φέρι θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή «για προληπτικούς λόγους».

Το Κίνγκστον, πρωτεύουσα της Τζαμάικα, απέφυγε τις μεγαλύτερες καταστροφές, και το διεθνές αεροδρόμιο άνοιξε ξανά για να υποδεχθεί πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, αρκετές πόλεις έχουν πλημμυρίσει, ενώ γραμμές ρεύματος και πύργοι τηλεπικοινωνιών έχουν καταρρεύσει στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. «Η καταστροφή είναι τεράστια», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Ντάριλ Βαζ.

Η Τζαμάικα επλήγη πρώτη και σφοδρότερα, καθώς ο τυφώνας έπληξε τη χώρα την Τρίτη, με ανέμους 300 χλμ./ώρα, καθιστώντας τον τον ισχυρότερο στην ιστορία της από το 1851. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ναυλώνει πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών της.

Ο τυφώνας Μελίσσα έχει προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο η ακριβής πρόγνωση του φαινομένου και η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών προστάτευσαν πολλούς κατοίκους που έτρεξαν σε καταφύγια.

Στην ανατολική Κούβα οι αρχές απομάκρυναν 735.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους. Παρότι η καταιγίδα έπληξε την περιοχή την Τετάρτη, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Στις Μπαχάμες, η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις εκκένωσης μετέφερε από τα σπίτια τους σχεδόν 1.500 ανθρώπους.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο τυφώνας Μελίσσα θα εξασθενήσει σημαντικά την Παρασκευή.

in.gr