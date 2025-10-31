Ο τυφώνας «Μελίσσα» έδειξε τα δόντια του απέναντι σε θαρραλέους ερευνητές που επιδίωξαν ακόμα και να τον προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του μετεωρολογικού ενδιαφέροντος.

Πλάνα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) δείχνουν ένα πλήρωμα πτήσης να βιώνει έντονες αναταράξεις ενώ συλλέγει δεδομένα από το μάτι του τυφώνα Μελίσσα, καθώς η τεράστια καταιγίδα σάρωσε την Καραϊβική Θάλασσα.

Προχώρησαν με αεροπλάνο στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα»

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Αεροσκαφών της NOAA κατέγραψε βίντεο των «κυνηγών τυφώνων» που επέβαιναν σε ένα αεροσκάφος Lockheed WP-3D Orion, το Kermit, καθώς αυτό ταλαντευόταν από τους ανέμους κοντά στο μάτι της καταιγίδας τη Δευτέρα.

Η καταιγίδα «χτύπησε» στην Καραϊβική

Μια παρόμοια κατάσταση προέκυψε όταν η 53η Μοίρα Μετεωρολογικής Αναγνώρισης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αντιμετώπισε τόσο έντονες αναταράξεις που το πλήρωμα αναγκάστηκε να επιστρέψει την Τρίτη, σύμφωνα με το ABC7.

Ο τυφώνας Μελίσσα έπληξε την Τζαμάικα ως καταιγίδα κατηγορίας 5 την Τρίτη, πριν προσγειωθεί για δεύτερη φορά στην Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας 3 κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης. Η καταιγίδα είχε ανέμους που έφτασαν σχεδόν τα 270 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς έπληξε την Τρίτη τη δυτική πλευρά του νησιού.

Στη συνέχεια, μετακινήθηκε πάνω από τις Μπαχάμες το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με το NHC. Ο τυφώνας ενδέχεται να φτάσει στην περιοχή των Βερμούδων την Παρασκευή το βράδυ.

iefimerida.gr