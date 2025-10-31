Η Γάζα κινδυνεύει να παγιδευτεί σε ένα θανάσιμο αδιέξοδο, όπου η εκεχειρία θα ισχύει μόνο «κατ’ όνομα», ενώ οι σφαγές θα συνεχίζονται, προειδοποίησε κορυφαίος διπλωμάτης του Κατάρ, απευθύνοντας έκκληση για άμεση ανάδειξη παλαιστινιακής διοίκησης και ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας, που θα επιτρέψει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα.

«Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση χωρίς πόλεμο, αλλά και χωρίς ειρήνη», δήλωσε στον Guardian ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αλ-Ανσάρι τόνισε ότι η ταχεία ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η εύθραυστη εκεχειρία να εξελιχθεί σε διαρκή και βιώσιμη ειρήνη.

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για το μέλλον της Γάζας, το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας, παρέκαμψε βασικές λεπτομέρειες, όπως η διοίκηση και η ανάπτυξη της δύναμης. Το Κατάρ και οι περιφερειακοί σύμμαχοί του θέλουν να υποστηριχθεί από τον ΟΗΕ, κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αν καταφέρουμε να πετύχουμε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και μια εντολή για μια κυβέρνηση και μια διεθνή δύναμη στη Γάζα, θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση» δήλωσε ο Ανσάρι.

«Κατ’ αρχήν, πολλές από τις χώρες της περιοχής και εκτός αυτής έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στη δύναμη ασφαλείας, αλλά στην πράξη αυτό απαιτεί μια πολύ συγκεκριμένη ενέργεια».

Η διαμόρφωση των όρων για τις διεθνείς αποστολές, είναι μια περίπλοκη διπλωματική διαδικασία που συνήθως διαρκεί εβδομάδες ή μήνες, χρόνο που η Γάζα μπορεί να μην είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά. Η εκεχειρία βρίσκεται υπό καθημερινή πίεση, με τα δύο μέρη να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις.

Οι προκλήσεις στο τραπέζι των διαπραγματευτών

«Υπάρχουν πολλές προκλήσεις πριν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο στάδιο [της συμφωνίας]», δήλωσε ο Ανσάρι. «Συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας ανασκαφής των λειψάνων εκείνων [ομήρων] που σκοτώθηκαν και της εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, καθώς και των παραβιάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο Παλαιστινίων κάθε μέρα στα χέρια στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού».

«Το μόνο πράγμα που πάντα έγερνε την πλάστιγγα υπέρ της κατάπαυσης του πυρός ήταν η εμπλοκή των ΗΠΑ», είπε ο Ανσάρι.

«Είχαμε τόσες πολλές παραλίγο αποτυχίες στην επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας, [γεγονός που οδηγεί] σε ένα επίπεδο απογοήτευσης και κούρασης μεταξύ των διαπραγματευτών», πρόσθεσε ο ίδιος.

cnn.gr