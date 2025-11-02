Δεν αντιμετωπίζεται ως μια τρομοκρατική επίθεση, το περιστατικό επιθέσης με μαχαίρι, που σημειώθηκε χθες σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, ενώ έχουν συλληφθεί δύο Βρετανοί ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ δύο τραυματίες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

🚨 WATCH: British Transport Police give an update on yesterday’s train stabbing



– Nothing to suggest it was a terrorist incident at this stage

– ⁠Two British-born nationals remain in custody for attempted murder, a 32 year old black man, and a 35 year old man of Caribbean… pic.twitter.com/y9HzD1S9wd November 2, 2025

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος Βρετανός και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

MASS STABBING UK 🇬🇧



Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp — Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στο «Χ».

Ο Βασιλιάς Κάρολος ο Γ’ και η Βασίλισσα Καμίλα δήλωσαν πως είναι «πραγματικά συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι» από τη «φρικτή επίθεση με μαχαίρι»

Αναλυτικά το μήνυμα τους:

«Η σύζυγός μου κι εγώ ήμασταν πραγματικά συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι όταν πληροφορηθήκαμε τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ χθες το βράδυ.

Οι πιο βαθιές μας σκέψεις και η συμπόνια μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν, καθώς και με τους οικείους τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους σε αυτό το τρομακτικό περιστατικό».

Protothema.gr