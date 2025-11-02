Χάος μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία. Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως ανταποκρίνεται σε επίθεση με μαχαίρια σε τρένο με προορισμό το Χάντιγκντον. Δύο άτομα συνελήφθησαν μέχρι στιγμής, ενώ δέκα άτομα να έχουν μαχαιρωθεί. Ένοπλοι αστυνομικοί βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος και περισσότερα από 12 ασθενοφόρα.

Δέκα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο – εννέα από τα οποία πιστεύεται ότι έχουν απειλητικά για τη ζωή τραύματα – μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντονκάστερ προς το Κινγκς Κρος.

#BREAKING: At least a dozen ambulances responding to train stabbing in Huntingdon, UK https://t.co/lhNkf4O6xV pic.twitter.com/NQC03WlIRE November 1, 2025

Οι αρχές ανέφεραν στο Sky News, ότι «Έλαβαν κλήση στις 7:39 μ.μ. με αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί σε τρένο. Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και το τρένο σταμάτησε στο Χάντιγκντον, όπου συνελήφθησαν δύο άνδρες».

BREAKING: British Transport Police say two people have been arrested after multiple people were stabbed on a train to Huntingdon.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/eed84E0rIT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z2wJL8ZPDt November 1, 2025

To Χάντινγκντον είναι πόλη στα περίχωρα του Κέιμπριτζ.

Κλειστός ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Βρετανία μετά την επίθεση

Όλες οι γραμμές γύρω από το σταθμό Χάντιγκντον έχουν αποκλειστεί λόγω του συμβάντος, σύμφωνα με την London North Eastern Railway. Αναμένονται σημαντικές διαταραχές μέχρι το τέλος της ημέρας, αναφέρει.

Ο σταθμός του Χάντιγκντον είναι κλειστός και κανένα τρένο δεν θα σταματά εδώ σε καμία κατεύθυνση μέχρι νεωτέρας, όπως πρόσθεσε η Thameslink.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών και η Αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, όπου πολλά άτομα έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο, σύμφωνα με την αστυνομία.

We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed.



Officers are in attendance alongside @CambsCops and two people have been arrested.



Further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

Τι αναφέρει η εταιρεία διαχείρισης των τρένων

Εκπρόσωπος της εταιρείας LNER δήλωσε: «Λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό στο Χάντιγκντον , όλες οι γραμμές είναι μπλοκαρισμένες.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που διέρχονται από αυτόν τον σταθμό ενδέχεται να καθυστερήσουν. Η διακοπή της λειτουργίας αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ημέρας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πριν ταξιδέψετε.»

«Οι αξιωματικοί συνεργάζονται με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα του περιστατικού, και οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες καλείται να τις αναφέρει σε εμάς μέσω διαδικτύου».

Hearing reports of horrendous scenes on a train in #Huntingdon #Cambridgeshire 😔



Cambridgeshire Police are at the scene and two people have been arrested.



Thoughts and prayers with everyone affected. — Paul Bristow (@paulbristow79) November 1, 2025

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας χαρακτηρίζει το «απαράδεκτο» περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό»

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας προέβη στις πρώτες δηλώσεις για το περιστατικό το οποίο παρουσιάζεται ακόμη ως «εν εξελίξει».

«Το περιστατικό που προκαλεί αποστροφή σε τρένο κοντά στο Huntingdon είναι βαθιά ανησυχητικό. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους. Όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας».

Αεροδιακομιδές και διοικητές τακτικής επιχειρήσεων σε «μεγάλης κλίμακας επέμβαση»

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας πραγματοποίησε «μεγάλης κλίμακας επέμβαση».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν πολυάριθμα ασθενοφόρα, διοικητές τακτικής επιχειρήσεων και η Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών.

Στην επέμβαση συμμετείχαν επίσης ομάδες εντατικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων αεροδιακομιδών East Anglian Air Ambulance και Essex and Herts Air Ambulance. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μεταφέραμε πολλούς ασθενείς στο νοσοκομείο».

Συντηρητικός βουλευτής συγχαίρει τις αρχές για την γρήγορη ανταπόκριση

Ο βουλευτής των συντηρητικών Μπεν Ομπές – Τζέκτι είπε ότι οι δύο συλλήψεις έγιναν στον τόπο του συμβάντος «πολύ σύντομα μετά την επέλευση του συμβάντος». «Είναι πολύ καθησυχαστικό να βλέπεις μια τόσο γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε στο Sky News.

«Όταν έφτασα εδώ, δεν είχα ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλη ανταπόκριση σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Νομίζω ότι η ταχύτητα της αντίδρασης, ο αριθμός των αστυνομικών που ήταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασα, ήταν απλά συγκλονιστικός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας πως «Ο σταθμός του Χάντινγκτον βρίσκεται πολύ κοντά στο αρχηγείο της αστυνομίας του Κέιμπριτζσαϊρ. Δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε μικρότερη απόσταση για να γίνει αυτή η αντίδραση. Είναι πολύ καθησυχαστικό. Αλλά ταυτόχρονα, είναι τρομακτικό το γεγονός ότι αυτό το περιστατικό συνέβη σε αυτήν την περιοχή».

in.gr