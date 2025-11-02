Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στις ιταλικές Άλπεις, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα κατά τη διάρκεια ανάβασης στην κορυφή Τσίμα Βερτάνα, στην οροσειρά Όρτλερ, κοντά στο χωριό Σόλντα. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται, σύμφωνα με τις αρχές, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του.

Οι ορειβάτες ξεκίνησαν την προσπάθειά τους το Σάββατο, ωστόσο, καθώς πλησίαζαν την κορυφή, ένας μεγάλος όγκος χιονιού και πάγου κατέρρευσε, παρασύροντας δύο διαφορετικές ομάδες που ήταν δεμένες με σχοινιά. Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας εντοπίστηκαν το Σάββατο, ενώ τα σώματα των δύο άλλων θυμάτων ανασύρθηκαν την Κυριακή.

🔵#Valanga sull'#Ortles: 3 vittime. Dopo la notte riprendono le ricerche dei 2 #dispersi con l'elicottero e i droni; altre 2 persone si sono salvate e hanno dato l'allarme. Gli scialpinisti tedeschi erano vicino alla Cima Vertana a circa 3.200 metri di quota. Foto @cnsas_official pic.twitter.com/OYh8Hv59gQ November 2, 2025

Δύο ακόμη ορειβάτες που συμμετείχαν στην ανάβαση κατάφεραν να σωθούν χωρίς να τραυματιστούν. Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξήχθησαν υπό δύσκολες συνθήκες, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων και διασωστών των Αλπικών υπηρεσιών.

Η οροσειρά του Όρτλερ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για έμπειρους αναρριχητές, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν απρόβλεπτες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

