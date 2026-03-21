Θλιβερός ο απολογισμός μετά από χιονοστιβάδα που καταπλάκωσε σκιέρ στο ‘Ανω Αδίγη, στην βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι τώρα υπάρχουν δυο νεκροί και πέντε τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, υπάρχει ένας αγνοούμενος.

Η ομάδα σκιέρ, συνολικά, απαρτιζόταν από είκοσι άτομα, συνδεδεμένα με μηχανισμό γεωεντοπισμού (GPS).

Ιταλία: Τεράστια επιχείρηση διάσωσης

Η παροχή βοήθειας ήταν άμεση, με έξι ελικόπτερα και ογδόντα, συνολικά, μέλη της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, των Αλπινιστικών Πρώτων Βοηθειών.

Παράλληλα, συμμετείχαν και σωστικά συνεργεία που εστάλησαν από την Αυστρία.

