Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Τουρκία, με επίκεντρο την περιοχή Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ο σεισμός εντοπίστηκε στην ίδια ζώνη όπου είχε σημειωθεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου η ισχυρή δόνηση των 6,1 Ρίχτερ, η οποία είχε προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές σε αρκετά κτίρια. Το εστιακό βάθος της σημερινής δόνησης υπολογίζεται στα 14,13 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή παραμένει σεισμικά ενεργή.

