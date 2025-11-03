Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντριου Χόλνες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3 εκατ. δολαρίων προς τους πληγέντες στην Κούβα.
“Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα”, έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.
Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. “Άλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης”, πρόσθεσε.
Συνολικά, ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Τζαμάικας και πλημμύρισε την Αϊτή και την Κούβα, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς κατά το πέρασμά του από την Καραϊβική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Απέναντι στο μέγεθος των ζημιών στη δυτική Τζαμάικα, “ο Γενικός Γραμματέας (των Ηνωμένων Εθνών) υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς βοήθειας”, αναφέρει σήμερα ανακοίνωση του εκπροσώπου του.
“Ζητεί τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα”, προστίθεται.
Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,4 εκατομμύρια ευρώ) ώστε “οι υπηρεσίες του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται να ενισχύσουν γρήγορα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις” στο νησί της Καραϊβικής, τονίζεται.
Ο τυφώνας Μελίσα, που έγινε πιο καταστροφικός λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, όταν έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πληγέντες στην Κούβα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Κουβανούς που επλήγησαν από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε αρκετές ανατολικές επαρχίες της χώρας.
“Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζουν μαζί με την Καθολική Εκκλησία τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας στους κατοίκους της ανατολικής Κούβας που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή του τυφώνα Μελίσα”, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου.
Ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε στις αρχές της εβδομάδας ολόκληρες περιοχές της Τζαμάικας, χτύπησε την ανατολική Κούβα και πλημμύρισε την Αϊτή, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς στην Καραϊβική.
Στην Κούβα, η κυβέρνηση, η οποία είχε προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση περιοχών απομακρύνοντας περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, δεν έχει επί του παρόντος αναφέρει κανένα θύμα. Ωστόσο, αρκετές ανατολικές επαρχίες της υπέστησαν σημαντικές ζημιές: σπίτια κατέρρευσαν όπως και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, και καλλιέργειες καταστράφηκαν.