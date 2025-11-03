Ο τυφώνας Μελίσα, ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντριου Χόλνες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3 εκατ. δολαρίων προς τους πληγέντες στην Κούβα.

“Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα”, έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. “Άλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης”, πρόσθεσε.

In the aftermath of Hurricane Melissa, I know many Jamaicans are feeling overwhelmed, emotionally, mentally, and physically. The loss, the uncertainty, and the effort to begin again can take a heavy toll. I want to remind everyone, it’s okay to not feel okay. Reach out for… pic.twitter.com/gzvvZ9EbP1 November 2, 2025

Συνολικά, ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Τζαμάικας και πλημμύρισε την Αϊτή και την Κούβα, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς κατά το πέρασμά του από την Καραϊβική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Απέναντι στο μέγεθος των ζημιών στη δυτική Τζαμάικα, “ο Γενικός Γραμματέας (των Ηνωμένων Εθνών) υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς βοήθειας”, αναφέρει σήμερα ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

“Ζητεί τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα”, προστίθεται.

Following an aerial and ground assessment of Falmouth, it is evident that the town has suffered significant damage from the passage of Hurricane Melissa.



Flooding has affected many sections of this low-lying area, and several buildings have lost their roofs or been completely… pic.twitter.com/JzR1QFUKdf November 1, 2025

Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,4 εκατομμύρια ευρώ) ώστε “οι υπηρεσίες του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται να ενισχύσουν γρήγορα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις” στο νησί της Καραϊβικής, τονίζεται.

Ο τυφώνας Μελίσα, που έγινε πιο καταστροφικός λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, όταν έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πληγέντες στην Κούβα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Κουβανούς που επλήγησαν από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε αρκετές ανατολικές επαρχίες της χώρας.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζουν μαζί με την Καθολική Εκκλησία τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας στους κατοίκους της ανατολικής Κούβας που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή του τυφώνα Μελίσα”, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου.

The United States is coordinating with the Catholic Church the distribution of $3 million in humanitarian assistance directly to those in eastern Cuba most impacted by the devastation of Hurricane Melissa.



Our prayers are with the brave Cuban people. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) November 2, 2025

Ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε στις αρχές της εβδομάδας ολόκληρες περιοχές της Τζαμάικας, χτύπησε την ανατολική Κούβα και πλημμύρισε την Αϊτή, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς στην Καραϊβική.

Más de 16.000 evacuados por un río desbordado en el este de Cuba, tras el golpe de Melissa



▶️La Habana, 2 nov (EFE).- Más de 16.000 personas han sido rescatadas en zonas de la provincia Granma (este de Cuba), que quedaron aisladas por inundaciones debido a la crecida del río… pic.twitter.com/fbozcsIlbu — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) November 2, 2025

Στην Κούβα, η κυβέρνηση, η οποία είχε προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση περιοχών απομακρύνοντας περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, δεν έχει επί του παρόντος αναφέρει κανένα θύμα. Ωστόσο, αρκετές ανατολικές επαρχίες της υπέστησαν σημαντικές ζημιές: σπίτια κατέρρευσαν όπως και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, και καλλιέργειες καταστράφηκαν.

