Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται μέλος του πληρώματος αμαξοστοιχίας στην ανατολική Αγγλία, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά του να σταματήσει τον δράστη αιματηρής επίθεσης.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι ο 32χρονος ύποπτος, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πολλούς επιβάτες το βράδυ του Σαββάτου, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας ούτε στην αντιτρομοκρατική αστυνομία.

Η επίθεση, που προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία. Το πλήρωμα και οι επιβάτες του τρένου φέρεται να αντέδρασαν άμεσα, περιορίζοντας τον δράστη μέχρι την άφιξη των αρχών.

Πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Η Αλεξάντερ είπε σήμερα στο ραδιοσταθμό Times Radio ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε επισημανθεί από τις αντιτρομοκρατικές αρχές πριν από την επίθεση.

CCTV of the train knifeman has been released.



Screams can be heard as people flee the mass stabbing.



The attacker calmly walking away, knife in hand. pic.twitter.com/SInlzilYcX — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 2, 2025

«Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε η Αλεξάντερ, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αν ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα μαχαίρι βρέθηκε επιτόπου και ντετέκτιβ ερευνούν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι ένα μέλος του πληρώματος του τρένου επενέβη για να σταματήσει τον δράστη.

«Μπήκε κυριολεκτικά στη μέση βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του», δήλωσε η Αλεξάντερ. «Άνθρωποι είναι σήμερα ζωντανοί χάρη στις ενέργειές του». Σύμφωνα με την ίδια, ο εργαζόμενος ήρωας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

🇬🇧 “KILL ME!”: UK COPS TASE STABBING SUSPECT ON TRAIN PLATFORM



Dramatic video shows police swarming a man in black who shouted “kill me, kill me, kill me” after the mass stabbing on a London-bound train.



“Get him in a f**king hold!” one officer yells as a Taser crackles and the… https://t.co/ltiJVwywR5 pic.twitter.com/1MAt1nglCF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 2, 2025

Ο ύποπτος συνελήφθη αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι αρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.

