Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο ανατολικό Νταρφούρ του Σουδάν, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων κλιμακώνονται, ανακοίνωσε υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η έξοδος των αμάχων καταγράφεται περίπου μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της πόλης Ελ-Φάσερ από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), γεγονός που όξυνε περαιτέρω τη βία στην περιοχή. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι εκτοπισμοί ενδέχεται να αυξηθούν, επιδεινώνοντας την ήδη σοβαρή κρίση που πλήττει το Νταρφούρ, όπου εκατομμύρια πολίτες έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργά χθες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) δήλωσε ότι 36.825 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο Βόρειο Κορντοφάν, μια πολιτεία που απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ, μια περιοχή όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) κατέλαβαν το τελευταίο μεγάλο προπύργιο που ήλεγχε ο στρατός.

