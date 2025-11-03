Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου στη βορειοδυτική Αγγλία το πρωί της Δευτέρας (3/11) με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από τον εκτροχιασμό του τρένου δεν υπήρξαν τραυματισμοί σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές με 130 επιβάτες να απομακρύνονται με ασφάλεια από το τρένο και να μεταφέρονται σε κοντινό ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τη βρετανική σιδηροδρομική εταιρεία, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον έχουν διακοπεί, καθώς το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Πένριθ και Όξενχολμ, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και οι δύο γραμμές.

Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τις δύο ώρες, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.

Αυτός δεν είναι ο πρώτος εκτροχιασμός τρένου στην περιοχή. Στις 24 Φεβρουαρίου 2007 ένα άτομο έχασε τη ζωή του περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν σε ανάλογο περιστατικό.

