Υπέκυψε στα τραύματά του ο 66χρονος εργάτης που είχε απεγκλωβιστεί ζωντανός από τα συντρίμμια του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti στη Ρώμη, λίγη ώρα αφότου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές από το νοσοκομείο.

Ο 66χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πολύωρης επιχείρησης διάσωσης που επέτρεψε να ανασυρθεί από τα συντρίμμια του Torre dei Conti και να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία, κατά την διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού του.

WATCH: A section of Rome's Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers pic.twitter.com/5xNPFyM9L1 — Reuters (@Reuters) November 3, 2025

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa, τα συντρίμμια που έπεσαν από την αρχική κατάρρευση του πύργου χτύπησαν έναν 64χρονο εργάτη ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Με εκατοντάδες τουρίστες και περαστικούς να παρακολουθούν, οι πυροσβέστες διέσωσαν άλλους τρεις εργάτες από τον πύργο ύψους 29 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, περίπου στις 1 μ.μ., ένα εσωτερικό τμήμα του πύργου κατέρρευσε, παγιδεύοντας έναν εργάτη σε έναν από τους επάνω ορόφους

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit) November 3, 2025

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, στο μεταξύ, για εξ αμέλειας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό αυτό κάστρο, εδώ και αρκετές εβδομάδες πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Ο Torre dei Conti κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, κατόπιν επεκτάθηκε τον 13ο από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του. Είχε κλείσει το 2007 και ανακαινιζόταν χάρη σε ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταμορφωθεί σε πολιτιστικό κέντρο.

Χθες το απόγευμα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε το γεγονός μέσω Telegram, συνδέοντάς το με την υποστήριξη της Ιταλίας στην Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να κατασπαταλά ανώφελα τα χρήματα των φορολογουμένων» για να υποστηρίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, «όλη η Ιταλία θα καταρρέει: από την οικονομία ως τους πύργους», πέταξε η κ. Ζαχάροβα.

Η ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Ρώμη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.

«Οι δηλώσεις αυτές είναι επονείδιστες, απαράδεκτες για πολιτισμένη χώρα», αντέτεινε χθες βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι. «Υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας όταν ο ρωσικός λαός αντιμετωπίζει προβλήματα», πρόσθεσε.

