Σε συναγερμό τέθηκαν οι βελγικές αρχές μετά τον εντοπισμό πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) το αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, το αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών έκλεισε πλήρως λίγο πριν από τις 8 μ.μ., όταν εντοπίστηκε το πρώτο drone πάνω από τον εναέριο χώρο του. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes, Κουρτ Βερβίλιχεν, «όλα τα δρομολόγια ανεστάλησαν προληπτικά για λόγους ασφάλειας».

Η Het Laatste Nieuws αναφέρει ότι τουλάχιστον τρία drones θεάθηκαν πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου, ενώ τα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τις Βρυξέλλες εκτράπηκαν προς τη Λιέγη και το Σαρλερουά. Σύμφωνα με δεδομένα του FlightRadar24, τουλάχιστον οκτώ αεροσκάφη της Brussels Airlines που βρίσκονταν εν πτήσει αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.

Ο υπουργός Άμυνας Θέο Φράνκεν (N-VA) επιβεβαίωσε ότι «ο εναέριος χώρος έκλεισε καθώς η αστυνομία εντόπισε drone πάνω από το αεροδρόμιο», προσθέτοντας ότι η απόφαση ήταν «προληπτικό μέτρο ασφαλείας», αφού η παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πολιτική αεροπορία.

Λίγο αργότερα, τα μέσα RTBF και De Morgen μετέδωσαν ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο της Λιέγης, όπου επίσης διακόπηκε προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία λόγω εμφάνισης drones.

7sur7.be