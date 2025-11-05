Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα αποτελέσματα των Ρεπουμπλικανών στις δημοτικές εκλογές της Τρίτης – τα οποία ήταν ομολογουμένως απογοητευτικά – αποστασιοποιούμενος από τις ήττες τις οποίες και απέδωσε σε εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και η δική του απουσία από τα ψηφοδέλτια.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του, Truth Social, το βράδυ της Τρίτης για να σχολιάσει τις ήττες των Ρεπουμπλικανών, επιχειρώντας να αποσυνδέσει το όνομά του από τις απογοητευτικές εκλογικές επιδόσεις του κόμματος.

«Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ SHUTDOWN ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΨΕ», έγραψε ο Τραμπ, επικαλούμενος «δημοσκόπους» χωρίς να τους κατονομάζει. Πρόκειται για την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, τα οποία έδειξαν απώλειες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε καίριες αναμετρήσεις.

Ο Τραμπ είχε στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για την κυβερνησία του Νιου Τζέρσεϊ, Τζακ Τσιαταρέλι, κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του κόμματος νωρίτερα μέσα στο έτος, ενώ είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές ομιλίες υπέρ υποψηφίων σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια. Ωστόσο, δεν είχε δώσει σαφή στήριξη στην υποψήφια κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Γουίνσομ Έρλ-Σιρς.

Μία ημέρα πριν τις εκλογές, ο Τραμπ είχε απευθύνει κάλεσμα στους υποστηρικτές του να στηρίξουν τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, αντί του Ρεπουμπλικανού Κέρτις Σλίγουα και του Δημοκρατικού Ζόχραν Μαμντάνι, στη μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του CNN, τόσο ο Τσιαταρέλι όσο και η Έρλ-Σιρς και ο Κουόμο έχασαν στις αντίστοιχες εκλογικές αναμετρήσεις.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ επιχείρησε να στρέψει το ενδιαφέρον σε πιο ευνοϊκά νέα, γράφοντας πως η συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» της Κυριακής «είχε την υψηλότερη τηλεθέαση εδώ και χρόνια».

Όπως αναφέρει το περιοδικό Variety, η συνέντευξη του Τραμπ σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης για την εκπομπή από το επεισόδιο της 10ης Ιανουαρίου 2021, που αφορούσε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

protothema.gr