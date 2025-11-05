Συγκλονιστικά βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι, όπου επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν.

Στο πρώτο βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερα φορτηγού, φαίνεται το αεροπλάνο να έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, να γέρνει στο πλάι και να αφήνει πίσω του ένα μονοπάτι φωτιάς, προτού συντριβεί στο έδαφος.

Newly released footage captured by the dashcam of a truck driver, showing today’s crash of UPS Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/bLKKoZstRP November 5, 2025

Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται πόσο κοντά έπεσε το αεροπλάνο από εταιρείες στην περιοχή, με τον ήχο από την έκρηξη να είναι εκκωφαντικός.

Additional CCTV of the UPS Flight 2976 crash. People on the ground here were incredibly lucky. pic.twitter.com/QcyMGJrNhf — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) November 5, 2025

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούιβιλ οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματός του

Η Πτήση 2976 της UPS, που είχε απογειωθεί γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα (00:15 ώρα Κύπρου), κατευθυνόταν από το Λούισβιλ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάνιελ Κ. Ινουγιέ στη Χονολουλού, Χαβάη, όταν συνετρίβη.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το FlightRadar24, το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος 175 ποδιών λίγο μετά την απογείωση, ενώ ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για την πτήση του προς τη Χαβάη, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την εκτεταμένη φωτιά που ακολούθησε.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο Worldport, το διεθνές αεροπορικό κέντρο της UPS, το οποίο επεξεργάζεται περισσότερα από 400.000 πακέτα ανά ώρα και φιλοξενεί 20.000 εργαζόμενους και 300 καθημερινές πτήσεις.

protothema.gr