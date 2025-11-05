Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (5/11) σε δρομολόγιο τρένου στη Βρετανία έπειτα από εισβολή άγνωστου που έφερε όπλο. Σύμφωνα με την Daily Mirror υπήρξαν αναφορές ότι άγνωστος μπήκε παράνομα σε βαγόνι της γραμμής μεταξύ Ίλφορντ και Ρόμφορντ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο συγκεκριμένο βαγόνι, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ανακοίνωσή της στο Χ η αρμόδια εταιρεία ανέφερε ότι λόγω του περιστατικού υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια της συγκεκριμένης γραμμής μέχρι νεοτέρας.

⚠Due to trespassers on the railway between #Ilford and Romford:



Train services running through these stations may be delayed or revised. Disruption is expected until further notice.



All service updates here👇https://t.co/GxSRNnojtz pic.twitter.com/fd44FRjXTw — Greater Anglia (@greateranglia) November 5, 2025

