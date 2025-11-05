Η κατάσταση της υγείας του διεθνούς φόργουορντ Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος έχει διαγνωστεί με λευχαιμία, δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη είδηση. Ο γνωστός αθλητής δίνει μια κρίσιμη μάχη ζωής, έχοντας στο πλευρό του σύσσωμο τον μπασκετικό κόσμο που εκφράζει τη συμπαράστασή του.

Το τελευταίο διάστημα η υγεία του είχε παρουσιάσει επιδείνωση, με εικόνες που προκάλεσαν συγκίνηση και με τις δημόσιες τοποθετήσεις της συζύγου του να εντείνουν την ανησυχία. Παρά τις δυσκολίες, τα μέσα ενημέρωσης σεβάστηκαν την επιθυμία του για ιδιωτικότητα, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες σχετικά με όσα περνά η οικογένεια.

Ο Ιταλός μετά την μεταμόσχευση που έκανε στον μυελό των οστών έπεσε σε κώμα και ξύπνησε μετά από δέκα μέρες. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο ίδιος και η σύζυγός του, εξήγησαν ότι το γεγονός ότι ο 33χρονος φόργουορντ άνοιξε και πάλι τα μάτια του είναι ένα θαύμα. «Συγγνώμη, δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», ανέφερε ο Πολονάρα, που το Σάββατο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό», εξήγησε η σύζυγός του Έρικα Μπουφάνο.

«Δεν θυμάμαι πολλά. Βασικά, ήταν σαν να κοιμόμουν», μοιράστηκε ο Πολονάρα. «Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγη ελπίδα. Αλλά το ένιωθα». Η σύζυγος του Ιταλού φόργουορντ σημείωσε πώς ήταν οι πρώτες στιγμές του Πολονάρα αφού ξύπνησε από το κώμα. «Στην αρχή, μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει, αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ», είπε η Έρικα Μπουφάνο. «Δεν κάλεσε αμέσως τα παιδιά. Και αναρωτήθηκα πώς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι σημαντικά. Πριν από τέσσερις μέρες, με ρώτησε γι’ αυτά», πρόσθεσε.

«Ένιωθα απαίσια, σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έφταναν άσχημα νέα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσευχηθώ. Για την κατάστασή του, συνέβη ένα θαύμα», είπε.

Μετά από μερικές ημέρες, η κατάσταση βελτιώθηκε και ο Πολονάρα άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του επιτράπηκε να βγαίνει προσωρινά από το νοσοκομείο, όπως συνέβη για πρώτη φορά το προηγούμενο Σάββατο, για να γιορτάσει τα πέμπτα γενέθλια της κόρης του, Βικτόρια.

Στις πιο δύσκολες στιγμές, στο πλευρό του ήταν συνεχώς η Έρικα (η σύζυγός του), ενώ τον επισκέφτηκαν και μερικοί συμπαίκτες της Βίρτους Μπολόνια, καθώς και ο Στέφανο Σαρντάρα, ιδιοκτήτης της Ντιναμό Σάσαρι, που του είχε κάνει συμβόλαιο το καλοκαίρι και βρισκόταν στην πόλη για αγώνα πρωταθλήματος.

Ο Πολονάρα που πριν δύο χρόνια είχε νικήσει νεοπλασία στους όρχεις, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη νέα δύσκολη πρόκληση από τον Ιούνιο, όταν διαγνώστηκε με λευχαιμία αναγκάζοντάς τον να νοσηλευτεί άμεσα.

Οι κύκλοι χημειοθεραπείας σημάδεψαν το καλοκαίρι του, που πέρασε κυρίως στη Βαλένθια, ενώ ο ίδιος μοιράζεται ανοιχτά την ιστορία του και τη δύσκολη διαδρομή προς την ανάρρωση δίνοντας δύναμη σε όποιον αντιμετωπίζει κάτι αντίστοιχο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πολονάρα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στις 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο ξαφνικός θρόμβος που τον έριξε σε κώμα σε συνδυασμό με την έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο και τις χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης που έδιναν οι γιατροί στον παίκτη αυτόν που το σώμα του ήταν ήδη εξασθενημένο από τις πολλές θεραπείες, πρόσθεσε ακόμα περισσότερη ανησυχία. Το χειρότερο φαίνεται να έχει περάσει και οι δικοί του μπορούν πλέον να ανασάνουν με ανακούφιση, όσο ο «Άκι» μπορεί να αγκαλιάζει και πάλι τα παιδιά του.

protothema.gr