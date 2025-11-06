Στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν οι ΗΠΑ. Στόχος να υποστηρίξουν την επίτευξη ενός συμφώνου ασφάλειας που διαπραγματεύεται η Ουάσιγκτον μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, αναφέρει το Reuters.

Τα αμερικανικά σχέδια για παρουσία στην συριακή πρωτεύουσα, τα οποία δεν είχαν αναφερθεί νωρίτερα, θα αποτελέσουν ένδειξη της στρατηγικής αναδιάταξης της Συρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την πτώση του επί σειρά ετών ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Ιράν, πέρυσι.

Η βάση βρίσκεται στην πύλη περιοχών του νότιου τμήματος της Συρίας, οι οποίες αναμένονται να αποτελέσουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μη επίθεσης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας στην οποία θα μεσολαβήσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Σύριο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη επίσκεψη Σύρου αρχηγού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Reuters μίλησε με έξι πηγές που είναι ενήμερες για τις προετοιμασίες στη βάση, συμπεριλαμβανομένων δύο Δυτικών αξιωματούχων και ενός Σύρου αξιωματούχου άμυνας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για να παρακολουθήσουν τη δυνητική συμφωνία Ισραήλ-Συρίας.

Το Πεντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το σχέδιο. Η προεδρία της Συρίας και το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο που εστάλησαν μέσω του υπουργείου Πληροφοριών της Συρίας.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αξιολογούν συνεχώς την αναγκαία θέση μας στη Συρία για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και δεν σχολιάζουμε τις τοποθεσίες ή τις πιθανές τοποθεσίες όπου δραστηριοποιούνται οι δυνάμεις μας».

Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην αποκαλυφθούν το όνομα και η τοποθεσία της βάσης για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας. Το Reuters συμφώνησε να μην αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία.

protothema.gr