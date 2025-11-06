Το πώς πυροβόλησε και σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του όταν ήταν έφηβοι, αποκάλυψε ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος.

Ο Χουάν Κάρλος, που σήμερα ζει στο Ντουμπάι, δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα τα απομνημονεύματά του, ένα βιβλίο 500 σελίδων, στα οποία αναφέρεται στον θάνατο του αδελφού του, Αλφόνσο, πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Ο Χουάν Κάρλος παραδέχεται στους αναγνώστες ότι επί δεκαετίες δεν του άρεσε να μιλά γι’ αυτό και ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνει.

Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τον τίτλο «Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation», ο 87χρονος επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον γιο του, τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, αλλά και να αντιμετωπίσει οδυνηρές αναμνήσεις του παρελθόντος.

Αναφέρεται στο τραυματικό περιστατικό που συνέβη κατά την παιδική του ηλικία, όταν εκείνος και ο αδελφός του «έπαιζαν» με ένα πιστόλι στο σπίτι της οικογένειάς τους στην Πορτογαλία, το 1956.

«Δεν θα συνέλθω ποτέ από αυτή την τραγωδία. Η βαρύτητά της θα με συνοδεύει για πάντα», έγραψε ο Χουάν Κάρλος.

«Η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον αδελφό μου κατευθείαν στο μέτωπο»

Το επεισόδιο περιγράφεται σε ένα κεφάλαιο μόλις δύο σελίδων, με τίτλο «Η Τραγωδία», όπου ο πρώην βασιλιάς εξηγεί ότι ο γεμιστήρας του όπλου είχε αφαιρεθεί, και έτσι πίστευε πως δεν υπήρχε κίνδυνος.

«Είχαμε βγάλει τον γεμιστήρα. Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη», έγραψε.

«Ένας πυροβολισμός ακούστηκε στον αέρα, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον αδελφό μου κατευθείαν στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας».

Την εποχή εκείνη, δεν διεξήχθη καμία δικαστική έρευνα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος με το πυροβόλο όπλο.

Ο Χουάν Κάρλος, τότε 18 ετών, και ο Αλφόνσο, 14 ετών, φαίνεται πως «έπαιζαν» με ένα αυτόματο πιστόλι Star Bonifacio Echeverria.

Καθώς οι δύο νέοι ήταν μόνοι στο δωμάτιο τη στιγμή του περιστατικού, οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Αλφόνσο παραμένουν μέχρι σήμερα ασαφείς.

Οι εκδοχές για το πώς συνέβη η τραγωδία

Μία από τις μοδίστρες της πριγκίπισσας Μαρία ντε λας Μερσέδες είχε ισχυριστεί τότε ότι ο Χουάν Κάρλος σημάδεψε τον Αλφόνσο και πυροβόλησε, χωρίς να αντιληφθεί ότι το όπλο ήταν γεμάτο.

Άλλες πηγές, ωστόσο, ανέφεραν ότι η σφαίρα εξοστρακίστηκε ή ότι μια πόρτα χτύπησε το χέρι του νεαρού τότε πρίγκιπα, με αποτέλεσμα να εκπυρσοκροτήσει κατά λάθος το όπλο.

Μία άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι για το Πάσχα από τη στρατιωτική σχολή όπου φοιτούσε, καθάριζε ένα περίστροφο που του είχε δωρίσει ο Φρανθίσκο Φράνκο, όταν συνέβη το μοιραίο ατύχημα.

Ο πατέρας τους, ο κόμης της Βαρκελώνης, φέρεται να τον άρπαξε από τον λαιμό και να του φώναξε με οργή: «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!».

Ο Χουάν ντε Μπορμπόν στη συνέχεια σκέπασε το σώμα του Αλφόνσο με την ισπανική σημαία και αργότερα πέταξε το πιστόλι στη θάλασσα. Ο Χουάν Κάρλος στάλθηκε πίσω στη στρατιωτική του ακαδημία, με τη σχέση του με τον πατέρα του διαλυμένη.

«Υπάρχει ένα “πριν” και ένα “μετά”», έγραψε ο Χουάν Κάρλος, αναλογιζόμενος το τραγικό γεγονός. «Ακόμα μου είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό, και το σκέφτομαι κάθε μέρα… Μου λείπει, εύχομαι να μπορούσα να τον έχω δίπλα μου και να του μιλήσω. Έχασα έναν φίλο, έναν έμπιστο. Μου άφησε ένα τεράστιο κενό. Αν δεν είχε πεθάνει, η ζωή μου θα ήταν λιγότερο σκοτεινή, λιγότερο δυστυχισμένη».

Αποκαλύψεις στο βιβλίο του Χουάν Κάρλος

Το βιβλίο, που χωρίζεται σε επτά μέρη, πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ισπανικά τον Δεκέμβριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο και την αποκατάσταση της μοναρχίας.

Η Γαλλίδα συγγραφέας και ιστορικός Λορένς Ντεμπρέ, η οποία μετακόμισε στο Άμπου Ντάμπι και πέρασε δύο χρόνια παίρνοντας συνεντεύξεις από τον Χουάν Κάρλος στα γαλλικά για τη συγγραφή του έργου, χαρακτήρισε το βιβλίο «αρκετά αποκαλυπτικό» στις εξομολογήσεις του.

Ο Χουάν Κάρλος παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2014, μετά από το ξέσπασμα σκανδάλων που αφορούσαν εξωσυζυγικές σχέσεις και υποψίες περί οικονομικής διαφθοράς.

Η πτώση ξεκίνησε το 2012, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε ταξιδέψει στην Μποτσουάνα για σαφάρι ελεφάντων με την τότε ερωμένη του, Κορίνα Λάρσεν, ενώ η Ισπανία βρισκόταν σε βαθιά οικονομική κρίση.

Ο Χουάν Κάρλος γεννήθηκε στη Ρώμη το 1938, κατά την περίοδο της εξορίας της οικογένειάς του και του αιματηρού ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, που οδήγησε στην άνοδο του Φράνκο στην εξουσία.

Όπως αναφέρει ο Βρετανός βιογράφος του, καθηγητής Πολ Πρέστον, ο δικτάτορας τον προετοίμασε από νεαρή ηλικία για να τον διαδεχθεί, όμως η παιδική και εφηβική του ζωή ήταν «φρικτή».

«Νομίζω ότι αυτό εξηγεί πολλά. Οι στερήσεις που βίωσε ως παιδί και έφηβος ίσως δικαιολογούν, κατά κάποιον τρόπο, την απληστία του, την επιθυμία του να συγκεντρώνει πλούτο με κάθε δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Πρέστον.

Ο Χουάν Κάρλος περιγράφει τη στιγμή που ο Φράνκο τον κάλεσε να γίνει βασιλιάς, τονίζοντας πως αποδέχθηκε τον ρόλο αυτό ως «καθήκον και υποχρέωση», χωρίς να έχει άλλη επιλογή.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του (1975–2014), ο Χουάν Κάρλος διατήρησε υψηλή δημοτικότητα, όμως με τα χρόνια ενεπλάκη σε πολλά σκάνδαλα.

Οι φήμες για δεκάδες εξωσυζυγικές σχέσεις και η ρήξη με τη βασίλισσα Σοφία στιγμάτισαν τη δημόσια εικόνα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε συνάψει χιλιάδες ερωτικές σχέσεις, ενώ το ταξίδι στην Μποτσουάνα αποτέλεσε την αρχή της πτώσης του.

Η αποκάλυψη του πολυτελούς ταξιδιού, τη στιγμή που η Ισπανία βίωνε βαθιά οικονομική κρίση, προκάλεσε οργή στον λαό. Το 2020, έξι χρόνια μετά την παραίτησή του, ο Χουάν Κάρλος εγκατέλειψε τη χώρα για να μην επηρεάσει αρνητικά τη βασιλεία του γιου του, Φελίπε.

Ο νέος βασιλιάς τού αφαίρεσε την ετήσια επιχορήγηση των 200.000 ευρώ, ενώ η Δικαιοσύνη διερεύνησε και τελικά έκλεισε την υπόθεση για πιθανή εμπλοκή του σε σιδηροδρομικό συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία.

Η αγωγή 145 εκατ. ευρώ της Κορίνα Λάρσεν για παρενόχληση απορρίφθηκε από δικαστήριο του Λονδίνου. Στο τέλος των απομνημονευμάτων του, ο Χουάν Κάρλος παραδέχεται τα λάθη του, δηλώνει πως δεν είναι άγιος και αναγνωρίζει ότι η εξορία του από την Ισπανία τον έχει «αλλάξει βαθιά ως άνθρωπο».

iefimerida.gr