Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 20 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Τορίνο της Ιταλίας.
Σύμφωνα με την Corriere della Sera, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε 50 μαθητές. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε ακαριαία, ενώ οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για προληπτικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του πάνω σε στροφή και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου. Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να στρίψει το όχημα στην άκρη του δρόμου, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση.
Το θύμα του ατυχήματος φέρεται να επέστρεφε από την εργασία του καθώς είχε τελειώσει τη βραδινή του βάρδια.