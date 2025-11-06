Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 20 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Τορίνο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε 50 μαθητές. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε ακαριαία, ενώ οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για προληπτικές εξετάσεις.

https://twitter.com/infooggi/status/1986348904271466735?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986348904271466735%7Ctwgr%5Ee9e50e844c5aab4f28a279de7ca772e9675d1db1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.gr%2Fkosmos%2Fstory%2F503993%2Ftroxaio-dystyxima-me-sxoliko-leoforeio-stin-italia-enas-nekros-kai-20-travmaties

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του πάνω σε στροφή και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου. Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να στρίψει το όχημα στην άκρη του δρόμου, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Incidente tra un pullman e un'auto ad Arignano, Torino: un morto e 20 studenti contusi pic.twitter.com/nw4ZXVC42q — Local Team (@localteamit) November 6, 2025

Το θύμα του ατυχήματος φέρεται να επέστρεφε από την εργασία του καθώς είχε τελειώσει τη βραδινή του βάρδια.

cnn.gr