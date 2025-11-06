Την εμφάνιση σβάστικων που σχεδιάστηκαν με ανθρώπινο αίμα σε αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και προσόψεις κτηρίων στο Χάναου διερευνά η γερμανική αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Λάιπολντ δήλωσε ότι οι Αρχές ειδοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης όταν ένας άνδρας ανέφερε ότι παρατήρησε το σχήμα μιας σβάστικας στο καπό σταθμευμένου αυτοκινήτου. Η αστυνομία δήλωσε ότι σχεδόν 50 αυτοκίνητα είχαν βανδαλιστεί με παρόμοιο τρόπο. Έπειτα από εξέταση προέκυψε ότι οι σβάστικες ζωγραφίστηκαν με ανθρώπινο αίμα.

Σβάστικες στο Χανάου: Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Η επίδειξη ναζιστικών εμβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σβάστικας, είναι παράνομη στη Γερμανία. «Το υπόβαθρο της υπόθεσης είναι εντελώς ασαφές», δήλωσε ο Λάιπολντ προσθέτοντας ότι οι ερευνητές δεν γνώριζαν αν ήταν στόχος τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και κτήρια ή αν επιλέχθηκαν τυχαία. Είπε ακόμη ότι εντοπίστηκαν και άλλες επιγραφές σε αυτοκίνητα και κτήρια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τι ακριβώς απεικόνιζαν. Όπως τόνισε, δεν υπήρχαν ενδείξεις για το ποιος κρύβεται πίσω από τους βανδαλισμούς ή από πού προήλθε το αίμα, ενώ επισήμανε ότι οι Αρχές δεν γνωρίζουν για τυχόν τραυματισμούς που να συνδέονται με το περιστατικό.

Προς το παρόν, η αστυνομία διερευνά ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και τη χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων.

Η σβάστικα θεωρείται ευρέως σύμβολο μίσους που ξυπνά τις μνήμες του Ολοκαυτώματος και τις φρικαλεότητες της ναζιστικής Γερμανίας. Λευκοί υπερεθνικιστές, νεοναζιστικές ομάδες και βάνδαλοι συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να πυροδοτήσουν φόβο και μίσος.

Το Χάναου βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα πριν από πέντε χρόνια, όταν ένας Γερμανός πυροβόλησε και σκότωσε εννέα άτομα σε ρατσιστική επίθεση σε ένα μπαρ με ναργιλέ. Ο δήμαρχος της πόλης, Κλάους Καμίνσκι, εξέφρασε το σοκ του για το περιστατικό. «Ειδικά στην πόλη μας, η οποία επηρεάστηκε βαθιά από τη ρατσιστική επίθεση στις 19 Φεβρουαρίου 2020, μια τέτοια πράξη προκαλεί βαθιά ανησυχία», είπε προσθέτοντας ότι η πόλη έχει υποβάλει μήνυση. «Αυτό που συνέβη εδώ ξεπερνά κάθε όριο ευπρέπειας και ανθρωπιάς», συνέχισε ο Καμίνσκι. «Οι σβάστικες δεν έχουν θέση στο Χάναου. Δεν θα επιτρέψουμε σε τέτοια σύμβολα να σπείρουν φόβο ή διχασμό».

