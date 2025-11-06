Αποθήκη όπλων της Xαμάς ανακάλυψαν οι αυστριακές μυστικές υπηρεσίες στη Βιέννη. Τα όπλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης, προορίζονταν για χρήση «σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με το Independent, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 39χρονος Βρετανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να «έχει στενούς δεσμούς με την κρυψώνα όπλων», σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, οι ισραηλινές ή εβραϊκές οργανώσεις στην Ευρώπη ήταν πιθανό να αποτελέσουν στόχους αυτών των επιθέσεων», πρόσθεσε.

Η κρυψώνα όπλων και ο ύποπτος ήταν μέρος μιας διεθνούς συντονισμένης έρευνας της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας, ή DSN, «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς».

Βρέθηκαν πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το υπουργείο ανέφερε ότι η υπηρεσία πληροφοριών του βρήκε «υποψίες ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για χρήση σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Η κρυψώνα όπλων, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε αδιευκρίνιστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς, ανακαλύφθηκε σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 συνοδευτικά γεμιστήρες.

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες».

