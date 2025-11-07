Σύμφωνα με το Politico, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει ενημερώσει στενούς συνεργάτες του ότι θεωρεί τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ως το επικρατέστερο πρόσωπο για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα στις εκλογές του 2028 και δηλώνει πρόθυμος να τον στηρίξει, όπως αναφέρουν δύο άτομα κοντά στην κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο, σύμφωνα με το Politico, αντικατοπτρίζουν το πώς κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν ήδη να σχεδιάζουν τη «μετά Τραμπ» εποχή, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της νέας προεδρικής θητείας. «Ο Μάρκο έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Τζέι Ντι θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών αν το επιθυμεί», ανέφερε άτομο του στενού του κύκλου, προσθέτοντας πως ο υπουργός έχει εκφράσει αυτή τη θέση δημόσια και κατ’ ιδίαν.

«Θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον αντιπρόεδρο σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε η ίδια πηγή, που ζήτησε ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα για τις ιδιωτικές συνομιλίες του υπουργού. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα κατονομάσει τον Βανς και τον Ρούμπιο ως πιθανούς διαδόχους του, φτάνοντας πρόσφατα να προτείνει ότι θα μπορούσαν να είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Παρά τις φήμες περί εσωκομματικού ανταγωνισμού, οι δύο άνδρες επιμένουν ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Άτομο με γνώση των εξελίξεων ανέφερε πως «κανείς δεν περιμένει από τον Μάρκο να παραιτηθεί και να αρχίσει να επιτίθεται στον αντιπρόεδρο», ενώ πρόσθεσε ότι «παραμένουν φίλοι». Άλλη πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο σημείωσε ότι «η επικρατούσα εκτίμηση είναι ο Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία και ο Ρούμπιο υποψήφιος αντιπρόεδρος».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Politico που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου, ο Βανς συγκεντρώνει το 35% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων που στήριξαν τον Τραμπ το 2024, ενώ ο Ρούμπιο μόλις το 2%. Το 16% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ποιον θα ήθελαν για υποψήφιο το 2028, ενώ το 28% δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν τον ίδιο τον Τραμπ.

Η συζήτηση για τη διαδοχή του πρώην προέδρου αναζωπυρώθηκε μετά τα απογοητευτικά

Αποτελέσματα των εκλογών στη Νέα Υόρκη, τα οποία προκάλεσαν ανησυχία ότι χωρίς τον Τραμπ στο ψηφοδέλτιο, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν μπορεί να κινητοποιήσει επαρκώς τη βάση του. Ο Τζέιμς Μπλερ, πολιτικός διευθυντής της καμπάνιας Τραμπ το 2024, συνέστησε στους επίδοξους υποψήφιους του 2028 να επικεντρωθούν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026: «Αν θέλεις να είσαι υποψήφιος το 2028, πρέπει πρώτα να κρατήσεις τους Ρεπουμπλικανούς στην εξουσία το 2026», είπε στο Politico.

Την ίδια στιγμή, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, απέσυρε το καλοκαίρι το ενδιαφέρον του για το 2028, μετά από αναφορές ότι συνεργάτης του επιχειρούσε να προετοιμάσει έδαφος για δική του υποψηφιότητα. Παράλληλα, άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τουλσί Γκάμπαρντ, έχουν επίσης εκφράσει φιλοδοξίες για τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους, κανείς δεν φαίνεται να έχει τις πιθανότητες ή τη στήριξη του Τραμπ που έχουν ο Βανς και ο Ρούμπιο. Οι δύο άνδρες υπήρξαν συνάδελφοι στη Γερουσία, όπου συνεργάστηκαν σε θέματα άμυνας και εργάστηκαν από κοινού σε νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο Νόμος William S. Knudsen για την αναβίωση της αμερικανικής αμυντικής παραγωγής.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είχε διεκδικήσει το χρίσμα το 2016, θεωρείται σήμερα έμπειρος πολιτικός με σημαντικό έργο, καθώς πρωταγωνίστησε στη δημιουργία του προγράμματος Paycheck Protection κατά την πανδημία και υποστήριξε ενεργά την εξωτερική πολιτική του Τραμπ στην αμερικανική ήπειρο. Από την πλευρά του, ο Βανς αστειεύτηκε πρόσφατα σε podcast της New York Post λέγοντας ότι «έχουν πειραχτεί» με τον Ρούμπιο για κοινή κάθοδο στις εκλογές του 2028, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο».

«Δεν πρόκειται να υπάρξει ένταση για το ποιος θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο», είπε ο Βανς, περιγράφοντας τον Ρούμπιο ως «τον καλύτερό του φίλο στην κυβέρνηση». Οι δύο άνδρες συναντώνται ιδιωτικά κάθε λίγες εβδομάδες, όπως είπε, «για να τα λέμε και να συζητούμε όσα συμβαίνουν».

protothema.gr