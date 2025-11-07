Το νεότερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το «Φουτζιάν» (Fujian), τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία, σε μια επίδειξη ισχύος που θεωρείται μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Το Fujian είναι το τρίτο και πλέον προηγμένο αεροπλανοφόρο του κινεζικού στόλου και χαρακτηρίζεται ως κορυφαίο επίτευγμα της στρατιωτικής ναυπηγικής της χώρας.

Η ένταξη του πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό της Κίνας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το Πεκίνο στην προσπάθειά του να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον θαλάσσιο τομέα. Το Fujian διαθέτει προηγμένα συστήματα εκτόξευσης αεροσκαφών, αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς και επιχειρησιακή αυτονομία, ενισχύοντας την παρουσία της Κίνας στην Ασία και πέραν αυτής.

Το αεροπλανοφόρο, που φέρει το όνομα της παράκτιας επαρχίας απέναντι από την Ταϊβάν, θεωρείται συμβολικό έργο ισχύος για τον κινεζικό στρατό και εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων που προωθεί η κυβέρνηση Σι Τζινπίνγκ.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή ένταξης του πλοίου στο στρατιωτικό λιμάνι της Σάνια, στο νησί Χαϊνάν. Η κρατική τηλεόραση CCTV μετέδωσε εικόνες από τη σημαία να υψώνεται στο κατάστρωμα, ενώ ο Κινέζος ηγέτης επιθεωρούσε τους χώρους του πλοίου και, συμβολικά, πάτησε ο ίδιος το κουμπί του καταπέλτη εκτόξευσης.

BREAKING: China's Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony.

Περισσότεροι από 2.000 αξιωματικοί και εργάτες των ναυπηγείων παρακολούθησαν από τις εξέδρες, σε μια τελετή που θύμιζε περισσότερο επίδειξη δύναμης παρά στρατιωτική διαδικασία. Το «Φουτζιάν» είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες (EMALS) – την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί μόνο ένα ακόμη πλοίο παγκοσμίως, το αμερικανικό «USS Gerald R. Ford».

USS Gerald R. Ford (CVN 78) transits the Strait of Gibraltar.



Gerald R. Ford, a first-in-class aircraft carrier and deployed flagship of Carrier Strike Group Twelve, is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operations.



📸 MC2 Maxwell Orlosky#USNavy…

Το σύστημα επιτρέπει την απογείωση βαρέων μαχητικών με περισσότερα καύσιμα και οπλισμό, αυξάνοντας την ακτίνα δράσης και τη δύναμη πυρός. Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, η απόφαση για την υιοθέτηση του EMALS ήταν προσωπική επιλογή του Σι Τζινπίνγκ.

President Xi Jinping on Wednesday attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's third aircraft carrier, and the first in the world that equipped with fully functional electromagnetic catapults, in south China's Hainan Province.

Στο κατάστρωμα του πλοίου διακρίνονται τρεις θέσεις εκτόξευσης, καθώς και τα νέα κινεζικά μαχητικά J-35, J-15T και KJ-600. Πλάι του, το δεύτερο κινεζικό αεροπλανοφόρο «Σαντόνγκ» είχε τοποθετηθεί συμβολικά για να ενισχύσει την εικόνα μιας χώρας που εισέρχεται δυναμικά στο «κλαμπ» των μεγάλων ναυτικών δυνάμεων.

Το «Φουτζιάν» καθελκύστηκε το 2022 και άρχισε θαλάσσιες δοκιμές το 2024. Με εκτόπισμα 80.000 τόνων, πλησιάζει σε μέγεθος τα αμερικανικά πλοία κλάσης «Νίμιτς» των 97.000 τόνων. Είναι επίσης το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο χωρίς τη χαρακτηριστική «ράμπα» τύπου ski jump, στοιχείο που θεωρείται ορόσημο τεχνολογικής αυτονομίας.

Η είδηση της ένταξής του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα. Το hashtag «Το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο με ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη τίθεται σε υπηρεσία» συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία ώρα.

China's first catapult-equipped aircraft carrier, the #Fujian, was commissioned into the PLA Navy on Nov 5, 2025, marking China's entry into the three-carrier era.

Η Κίνα έχει πλέον τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο ως προς τον αριθμό πλοίων. Τα κινεζικά ναυπηγεία κατασκευάζουν πολεμικά με ρυθμό που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να ακολουθήσει.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν σαφές τεχνολογικό προβάδισμα, καθώς και περισσότερα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα που μπορούν να επιχειρούν απεριόριστα στη θάλασσα. Αντίθετα, το «Φουτζιάν» κινείται με συμβατικά καύσιμα και χρειάζεται ανεφοδιασμό, είτε σε λιμάνι είτε εν πλω.

Aircraft Carrier Fujian, Commissioned！

China's PLANS Fujian (Hull 18), the first catapult-assisted aircraft carrier, was officially commissioned on Nov. 5, 2025. With a full-load displacement of over 80,000 metric tons and electromagnetic catapult launch and recovery…

Δύο πρώην αξιωματικοί του αμερικανικού ναυτικού εκτίμησαν ότι, παρά την εντυπωσιακή του τεχνολογία, οι ρυθμοί αεροπορικών επιχειρήσεων του «Φουτζιάν» ίσως φθάνουν μόλις το 60% ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου ηλικίας πενήντα ετών, λόγω της διάταξης του καταστρώματος.

Η Κίνα δεν σταματά εδώ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ναυπήγηση του επόμενου αεροπλανοφόρου, γνωστού προσωρινά ως Type 004, το οποίο αναμένεται να φέρει και αυτό σύστημα EMALS αλλά να είναι πυρηνοκίνητο.

Αν το «Φουτζιάν» είναι το σύμβολο της κινεζικής υπερηφάνειας, το Type 004 προμηνύει τη φιλοδοξία για πλήρη ισορροπία δυνάμεων στον Ειρηνικό.

