Ένα ακόμη θύμα εντοπίστηκε την Παρασκευή στο σημείο της συντριβής εμπορευματικού αεροσκάφους της UPS στη Λούιβιλ της πολιτείας Κεντάκι, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών σε 14, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ μέσω της πλατφόρμας X (Twitter).

UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF November 8, 2025

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε βίντεο από drone από το σημείο όπου συνετρίβη αεροπλάνο της UPS. Δείχνει επίσης ένα μεγάλο, καμένο πεδίο με συντρίμμια σε μικρή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι.

Το μέλος του NTSB, Τοντ Ίνμαν, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εξεταστεί το πλήρες ιστορικό συντήρησης του αεροπλάνου της UPS για να προσδιοριστεί περαιτέρω η αιτία της συντριβής. Το αεροπλάνο, ένα McDonnell Douglas MD-11, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε έξι εβδομάδες συντήρησης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο Σαν Αντόνιο.

The National Transportation Safety Board (NTSB) shares aerial footage of the aftermath of Tuesday's UPS plane crash in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/gW3JH6Oopv November 8, 2025

Εννέα άτομα αγνοούνταν επίσης μέχρι το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης «αναβάλλουν» την εύρεση των συντριμμιών για να προσπαθήσουν να βρουν άλλα πιθανά θύματα.

