Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε τμήμα χωριού στη νότια Βραζιλία, στην πολιτεία Παρανά, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά επιβεβαίωσε ότι «πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τον δήμο Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP.
Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, με δεκάδες οικογένειες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για εντοπισμό αγνοουμένων και παροχή βοήθειας στους πληγέντες, ενώ η τοπική κυβέρνηση έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.