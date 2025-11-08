Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε τμήμα χωριού στη νότια Βραζιλία, στην πολιτεία Παρανά, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά επιβεβαίωσε ότι «πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τον δήμο Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, με δεκάδες οικογένειες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για εντοπισμό αγνοουμένων και παροχή βοήθειας στους πληγέντες, ενώ η τοπική κυβέρνηση έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

❗️🌪🇧🇷 – A powerful tornado ravaged the small city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, late on Friday, November 7, 2025, unleashing winds exceeding 62 mph that tore roofs from homes, toppled trees and power poles, and collapsed masonry structures, leaving streets blocked… pic.twitter.com/EycrLV8vA8 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 8, 2025

👀 More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/HSi93dYCfa — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025

protothema.gr