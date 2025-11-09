Σε τραγωδία εξελίχθηκε αστυνομική καταδίωξη στην Τάμπα της Φλόριντας, όταν ο οδηγός καταδιωκόμενου οχήματος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο μπαρ, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 13, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα, το οποίο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ωστόσο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο κατέληξε σε υπαίθριο χώρο του μπαρ, όπου βρίσκονταν δεκάδες θαμώνες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλος ένας πέθανε στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι πάντως είναι πιο ελαφρά

Ο 22χρονος οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 01:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 στην Κύπρο).

Το αυτοκίνητο συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο. Η Τροχαία της Φλόριντα άρχισε να το καταδιώκει καθώς συνέχιζε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της πόλης, αναφέρει το BBC.

Ένας ελιγμός των αστυνομικών για να σταματήσουν το όχημα δεν είχε αποτέλεσμα και για αυτό σταμάτησαν. Ωστόσο, ο οδηγός συνέχισε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα χάνοντας τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο μπαρ Bradley’s, ένα δημοφιλές στέκι της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο ύποπτος είχε στοχεύσει συγκεκριμένα άτομα ή την επιχείρηση.

