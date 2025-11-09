Ένα ισχυρό κύμα ψύχους πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας σφοδρές χιονοπτώσεις στα βόρεια και θερμοκρασίες ρεκόρ ψύχους σε πολλές νότιες πολιτείες.

Στο Μίσιγκαν, ο παγετός έχει ήδη παραλύσει μεγάλο μέρος της πολιτείας, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -12°C, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες. Το ψυχρό μέτωπο κινείται από τις Μεγάλες Πεδιάδες προς τον Κόλπο του Μεξικού, φέρνοντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας από το Σικάγο έως τη Φλόριντα.

Ρεκόρ ψύχους και στο Νότο

Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους -4°C στο Νόξβιλ του Τενεσί , τους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και τους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, πολιτείες, που έχουν συνηθίσει σε έναν ήπιο Νοέμβριο.

Πρώτη χιονόπτωση στις Μεγάλες Πεδιάδες

Η Ντακότα και η νότια Μινεσότα αντιμετωπίζουν χιονοθύελλα με το ύψος του χιονιού στα 40 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες, σε μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής Αμερικής πέφτουν κατακόρυφα από τους 15 βαθμούς Κελσίου σε τρείς βαθμούς υπό το μηδέν. Είναι αρκετά σπάνιο ένα κύμα ψύχους αυτής της έντασης να φτάσει τόσο νωρίς στην εποχή, επισημαίνουν μετεωρολόγοι. Ο παγωμένος αέρας θα συνεχίσει να πιέζει προς τα νότια, επηρεάζοντας επίσης την κοιλάδα του Οχάιο και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα.

Πηγή: ertnews.gr, Meteoweeu