Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν την Κυριακή, έπειτα από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κρατουμένων μέσα στο κέντρο κράτησης της Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό. Σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών, οι κρατούμενοι χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά.

Οι συμπλοκές ξέσπασαν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια από το εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

#Internacionales | 🚨🇪🇨 Un enfrentamiento entre internos y agentes penitenciarios ocurrido la madrugada de este domingo en la cárcel de Machala, Ecuador, dejó cuatro muertos y 43 heridos, incluidos dos policías.



El incidente se originó durante el proceso de reubicación de los… pic.twitter.com/O8VvSge24K November 9, 2025

Η υπηρεσία φυλακών (SNAI) έκανε λόγο σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τέσσερις νεκρούς στις συγκρούσεις, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους. Αναφέρθηκε επίσης σε 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά.

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας επενέβησαν «αμέσως» στη φυλακή, συνέλαβαν επτά πρόσωπα που θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης κι ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου κράτησης, πάντα σύμφωνα με τη SNAI.

Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις με κάπου 500 νεκρούς από το 2021.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατούμενων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.

Μερικές ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού από το 2024, όταν ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε «εσωτερική ένοπλη σύρραξη», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ. Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ από αυτές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν στον έλεγχο της αστυνομίας.

Ο πιο βαρύς απολογισμός της βίας μέσα σε φυλακές είχε καταγραφτεί το 2021, όταν εκατό και πλέον έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα στο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Φυλακισμένοι είχαν αναμεταδώσει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, σκηνές ακραίας βίας. Κάποια από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν, άλλα κάηκαν ζωντανά.

protothema.gr