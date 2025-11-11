Μια γυναίκα από τη Νεμπράσκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο και οι προβλέψεις των γιατρών ήταν απαισιόδοξες, μόλις γιόρτασε τα 20ά γενέθλιά της.

Η Άλεξ Σίμπσον από την Ομάχα γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση γνωστή ως υδρανεγκεφαλία, σύμφωνα με τους γονείς της, Σον και Λορένα Σίμπσον, οι οποίοι εξήγησαν ότι στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KETV News σημαίνει ότι «ο εγκέφαλός της δεν είναι εκεί». «Τεχνικά, έχει περίπου το μισό μέγεθος από το μικρό μου δάχτυλο στην παρεγκεφαλίδα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου της, αλλά αυτό είναι όλο», είπε ο πατέρας της.

Σύμφωνα με την οικογένεια, οι γιατροί τους είπαν ότι η κόρη τους πιθανότατα δεν θα ζούσε πέρα ​​από την ηλικία των 4 ετών. Όταν ρωτήθηκαν γιατί πιστεύουν ότι η Άλεξ έχει ζήσει τόσο περισσότερο από το αναμενόμενο, τόσο η Σον όσο και η Λορένα απάντησαν ότι αυτό οφείλεται στην «αγάπη». Αν και η Άλεξ δεν μπορεί να δει ή να ακούσει, οι γονείς της λένε ότι πιστεύουν ότι μπορεί να αισθανθεί την παρουσία τους. «Μπορείτε να δείτε ότι όταν πήγα εκεί πάνω και της μίλησα πριν από λίγο, με έψαχνε», είπε ο Σον μιμούμενος τις κινήσεις των ματιών της Alex.

Αναφερόμενος στο πρώτο διάστημα και όσα ακολούθησαν τόνισε: «Πριν από είκοσι χρόνια, φοβόμασταν, αλλά η πίστη, νομίζω, είναι πραγματικά αυτό που μας κράτησε ζωντανούς». «Είναι μαχήτρια», πρόσθεσε η Λορένα. Από την πλευρά του, ο 14χρονος αδελφός της Άλεξ, SJ, δήλωσε στο KETV ότι είναι περήφανος που την έχει αδερφή. «Όταν οι άνθρωποι ρωτούν για την οικογένειά μου, το πρώτο πράγμα με το οποίο ξεκινώ είναι η Άλεξ, η ανάπηρη αδελφή μου», είπε και τόνισε ότι και ο ίδιος πιστεύει ότι η 20χρονη μπορεί να αντιληφθεί και να διαισθανθεί πράγματα που συμβαίνουν γύρω της. «Ας πούμε ότι κάποιος είναι αγχωμένος γύρω της – δεν θα συμβεί τίποτα – θα μπορούσε να είναι εντελώς σιωπηλά, αλλά η Άλεξ θα το ξέρει. Θα νιώσει κάτι», είπε.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η υδρανεγκεφαλία εμφανίζεται σε μία στις 5.000 έως μία στις 10.000 εγκυμοσύνες και η πάθηση είναι συνήθως θανατηφόρα μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής.

iefimerida.gr