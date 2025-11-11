Ένα τρομακτικό βίντεο καταγράφει την παρ’ ολίγον μοιραία συνάντηση μιας δύτριας με μια φάλαινα στα παγωμένα νερά ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας.

Στις εικόνες διακρίνεται η 45χρονη Αυστραλή δύτρια Σίντι Γιανγκ να απολαμβάνει την ηρεμία του βυθού παρατηρώντας τη θαλάσσια ζωή γύρω της όταν μια τεράστια φάλαινα εμφανίστηκε από το πουθενά και άνοιξε το στόμα της για να καταπιεί ένα κοπάδι ψάρια.

Τα σαγόνια της φάλαινας -φυσητήρα πλησίασαν λίγα μόλις εκατοστά από το σώμα της δύτριας, αλλά την τελευταία στιγμή το κήτος έστριψε και απομακρύνθηκε αποφεύγοντας τη σοκαρισμένη Αυστραλή.

Το βίντεο ανήρτησε η ίδια η Γιανγκ στον λογαριασμό της στο Instagram πριν από τέσσερις μέρες και έχει γίνει έκτοτε viral.

iefimerida.gr