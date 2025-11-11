Ποινή φυλάκισης άνω των 2 χιλιάδων ετών για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ζητά Τούρκος εισαγγελέας.

Ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος και το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αρνούνται.

Στο κατηγορητήριο, που παρουσίασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου μαζί με άλλα 401 άτομα κατηγορείται για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημιές ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) στο κράτος σε διάστημα 10 ετών.

Εκατοντάδες μέλη και εκλεγμένοι ηγέτες του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης του Ιμάμογλου, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αντιμετωπίζουν μια σειρά από κατηγορίες που σχετίζονται με διαφθορά, σε μια καταστολή που το κόμμα χαρακτηρίζει πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική.

