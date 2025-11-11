Στην οικογένειά του παραδίδει σταδιακά τον πλούτο και τον έλεγχο της Ρωσίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με έρευνα της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής πλατφόρμας Proekt, η οποία λειτουργεί εκτός της Ρωσίας, καθώς έχει τεθεί εκτός νόμου από το Κρεμλίνο.

Η έρευνα του Proekt αποκαλύπτει ότι οι καίριες θέσεις, τα κρατικά συμβόλαια και η πολιτική επιρροή στη Ρωσία δεν κατανέμονται με βάση την επαγγελματική επάρκεια, αλλά σύμφωνα με τους οικογενειακούς δεσμούς. Στη λίστα των προσώπων που έχουν επωφεληθεί από τη σχέση τους με τον πρόεδρο περιλαμβάνονται η πρώην σύζυγός του, οι κόρες του, σύντροφοι, γαμπροί, ξαδέρφια -ακόμη και τα παιδιά τους. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται πλέον για την τρίτη γενιά των Πούτιν, που κατέχει εξουσία.

Συνολικά, 24 συγγενείς του Ρώσου προέδρου κατέχουν υψηλά αξιώματα ή ελέγχουν κρατικές εταιρείες.

Η ευρύτερη έρευνα του Proekt (που ιδρύθηκε το 2018 από τον δημοσιογράφο Ρομάν Μπαντάνιν, με σημαντική προϋπηρεσία σε κορυφαία ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όπως η εφημερίδα Izvestia και η ιστοσελίδα του Forbes στη Ρωσία) δείχνει ότι το δίκτυο συγγενών και συνεργατών του Πούτιν έχει απλωθεί σε ολόκληρη τη ρωσική οικονομία -από την ενέργεια και τα ορυχεία έως τα χρηματοοικονομικά και την άμυνα- με τρόπο που θυμίζει, όπως σημειώνεται, τα επίπεδα νεποτισμού της εποχής του τσάρου Νικολάου Β’, ο οποίος κυβέρνησε έως το 1917.

«Παρακολουθώντας» 1.329 πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις στη ρωσική δημόσια διοίκηση και στις μεγαλύτερες κρατικές εταιρείες, η Proekt διαπίστωσε ότι το 76% (1.012 άτομα) έχει συγγενείς απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα. «Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσοστό -τρεις στους τέσσερις Ρώσους αξιωματούχους είτε κληρονόμησαν τη θέση τους είτε εξασφάλισαν στα παιδιά τους ζωή με κρατικά προνόμια» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Η Άννα Τσιβιλιόβα και το σόι της

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Άννα Τσιβιλιόβα, συγγενής του Πούτιν και ψυχίατρος στο επάγγελμα, η οποία διορίστηκε αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας. Το ίδρυμά της λαμβάνει δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο σύζυγός της, Σεργκέι Τσιβιλιόφ, ηγείται του υπουργείου Ενέργειας και ο αδελφός της κατέχει υψηλόβαθμη θέση στην Gazprom. Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, ο διορισμός της ενδέχεται να συνδέεται και με θέματα αντικατασκοπείας, καθώς φέρεται να ενημερώνει απευθείας τον Πούτιν για ζητήματα αφοσίωσης και διαφθοράς.

Η οικογένεια Τσιβιλιόφ έχει συγκεντρώσει σημαντική οικονομική ισχύ. Ο 27χρονος γιος της Άννας από προηγούμενο γάμο, Ντμίτρι Λόγκινoφ, διαχειρίζεται αρκετές εταιρείες συνδεδεμένες με την Kolmar, τη μεταλλευτική εταιρεία που ελέγχεται από την οικογένεια. Ο αδελφός της, Μιχαήλ Πούτιν, είναι υψηλόβαθμο στέλεχος στη Gazprom, ενώ ο γιος του, 28χρονος Ντένις Πούτιν, εμφανίζεται ως μέτοχος στο επιχειρηματικό συγκρότημα Sheremetyevo κοντά στη Μόσχα, όπου στεγάζονται πολλές κρατικές εταιρείες.

Μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν έχουν επίσης εξασφαλίσει προνομιακές θέσεις. Οι δύο ξάδελφοί του, Ίγκορ Πούτιν και Λιούμποβ Κρούγκλοβα, κατέχουν υψηλά αξιώματα σε οργανισμούς συνδεδεμένους με το κράτος, ενώ ο γιος της Κρούγκλοβα, Βίκτορ Χμάριν, είναι διευθύνων σύμβουλος της RusHydro, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσίας.

Κάντο όπως ο Καντίροφ

Η έρευνα συγκρίνει το δίκτυο του Πούτιν με αυτό του ηγέτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα, έχει διορίσει 96 συγγενείς σε κυβερνητικές και εταιρικές θέσεις. Ο 17χρονος γιος του, Αντάμ Καντίροφ, κατέχει τουλάχιστον επτά τίτλους, μεταξύ αυτών και τη θέση του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο.

Παράλληλα, οι δύο ενήλικες κόρες του Πούτιν, η Μαρία Βορόντσοβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, συμμετείχαν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μία από τις κορυφαίες συναντήσεις της ρωσικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ. Σε σπάνια συνέντευξή της, η Βορόντσοβα δήλωσε ότι «η ανθρώπινη ζωή έχει ύψιστη αξία στη Ρωσία», αν και ο πρόεδρος δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια τις δύο γυναίκες ως κόρες του.

Σύμφωνα με το Proekt, αλλά και όπως έχει πολλάκις γραφτεί στο παρελθόν, ο Πούτιν φέρεται επίσης να έχει δύο νεαρούς γιους με την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα και μια κόρη με τη Σβετλάνα Κριβονογκίκ, πρώην καθαρίστρια, που έγινε εκατομμυριούχος μέσω της ιδιοκτησίας πολυτελούς χιονοδρομικού κέντρου κοντά στην Αγία Πετρούπολη και της συμμετοχής της σε τράπεζα, συνδεδεμένη με το Κρεμλίνο.

Αν και ο νεποτισμός αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ρωσικής διακυβέρνησης, το Proekt επισημαίνει ότι, επί Πούτιν, οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν μετατραπεί σε θεμελιώδη πυλώνα του πολιτικού και οικονομικού συστήματος της Ρωσίας.

